Por dónde pasan Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026 hoy

Irán y Nueva Zelanda protagonizan este lunes el último encuentro de la quinta jornada del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el cual corresponde a la primera fecha del Grupo G y se desarrolla desde las 22 (hora argentina) en el Sofi Stadium de Los Angeles con arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro partido de la zona es entre Bélgica y Egipto y se desarrolla desde las 16 en Seattle.

La previa de Irán vs. Nueva Zelanda

Los iraníes afrontan el certamen con muchas complicaciones de logística a partir del conflicto político que mantiene con Estados Unidos y que se traduce en la guerra que hay en Medio Oriente. Su participación en el torneo estuvo en dudas y hubo gestiones en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para que dispute sus encuentros en México o Canadá, pero no prosperaron. Además, el Gobierno de Donald Trump negó visas a integrantes de la delegación y los asiáticos decidieron tener su concentración en Tijuana, ciudad mexicana que está en la frontera con el territorio norteamericano y desde donde el plantel viaja el mismo día de juego a la ciudad donde tiene que presentarse.

En ese contexto, Irán disputa su séptima Copa del Mundo, la cuarta consecutiva, y tiene grandes chances de avanzar a 16avos de final en una zona donde el favorito es Bélgica. El combinado dirigido por Amir Ghalenoei se clasificó a la cita ecuménica con el segundo boleto de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en su preparación disputó cuatro partidos con una derrota ante Nigeria 2 a 1 y triunfos sobre Costa Rica 5 a 0, Gambia 3 a 1 y Malí 2 a 0.

Mehdi Taremi es la gran figura de la selección de Irán, que afronta el Mundial con muchas dificultades afuera de la cancha Andre Penner - AP

Los neozelandeces se quedaron con el único boleto directo al Mundial de las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés) y es el único representante de ese continente (Australia accedió a través de Asia).

Los ‘kiwis’ participan por tercera vez de una cita ecuménica y anhelan superar la etapa de grupos por primera vez en su historia con un plantel donde la única cara conocida es la de Tim Payne, el defensor al que un streamer argentino popularizó como el futbolista “menos conocido” del torneo y lo volvió, al menos en nuestro país, uno de los más famosos.

Posibles formaciones

Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei. Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Irán con una cuota máxima de 1.84 contra 5.36 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Nueva Zelanda. El empate llega a 3.62.