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Murió Kevin Keegan, leyenda de Liverpool y uno de los mejores futbolistas ingleses de la historia

Fue un delantero de notable talento, dos veces Balón de Oro y multicampeón; a principios de año le habían diagnosticado cáncer

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Kevin Keegan y una costumbre: gritar un gol para Inglaterra; fue en Wembley, en 1979, ante Escocia
Kevin Keegan y una costumbre: gritar un gol para Inglaterra; fue en Wembley, en 1979, ante EscociaGetty Images - Hulton Archive

Kevin Keegan, gloria del fútbol inglés, murió este lunes a los 75 años, informan los medios de su país. El exdelantero de Liverpool, con el que ganó nueve títulos, entre ellos, la primera Champions en la historia de ese club, había sido diagnosticado de cáncer a principios de año.

La familia de Keegan reveló el diagnóstico en enero, y en junio él mismo reveló que se trataba de un cáncer en estadio IV, el más avanzado. “Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años -rezaba un comunicado de la familia-. Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Este es un momento tremendamente difícil y solicitan respeto y privacidad”.

El nombre de Keegan está asociado a los grandes triunfos ingleses de la década del 70.

Hijo de un minero del sur de Yorkshire, comenzó su carrera en el Scunthorpe antes de ser fichado por Liverpool, en 1971, por tan solo 33.000 libras.

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