El arquero español Miguel Ángel González, que jugó para Real Madrid entre 1968 y 1986 y que en diciembre de 2022 reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), falleció este martes a los 76 años, según confirmó el club merengue. En sus 18 temporadas con la camiseta del Real Madrid, desde 1968 hasta 1986, el ourensano ganó dos Copas de la UEFA (1985 y 1986), ocho Ligas, cinco Copas de España y una Copa de la Liga. Además, en la temporada 1975-76 ganó el Trofeo Zamora.

Además, Miguel Ángel fue jugador de selección de España en 18 ocasiones y formó parte de la selección española en los Mundiales de Argentina 1978, cuando fue titular a las órdenes de Ladislao Kubala, y España 1982, con José Emilio Santamaría como DT. Tras sus 18 campañas como jugador, el gallego siguió ligado al club blanco. Así, desempeñó diferentes responsabilidades como delegado del primer equipo, como entrenador de arqueros y como director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El Real Madrid mostró su pesar por el fallecimiento de “uno de los grandes porteros” de su historia y “leyenda del Real Madrid y del fútbol español”. “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa, María del Pilar, a su hijo Miguel Ángel, a sus nietos Daniela y Mauro, a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos”, concluyó.

El 17 de diciembre de 2022, Miguel Ángel anunció que padecía ELA. “Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos”, señaló el exportero el pasado año durante el Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid.

Según reflejó el diario Marca durante el proceso de la enfermedad, Miguel Angel estuvo arropado por su familia y amigos durante su internación en el hospital Gregorio Marañón, donde recibió un tratamiento riguroso. La ELA es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores). Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos, según informa la Asociación Española que aglutina a los afectados.

“Miguel Ángel González es puro Real Madrid. Además de jugador, fue entrenador de porteros, delegado del primer equipo, director de la Ciudad deportiva del club, leyenda del fútbol español. Gran conversador y analista del fútbol actual, el ex guardameta gallego fue visto durante su juventud por los ojeadores del Real Madrid, que captaron su talento en el Atlético Orense, donde luchó por la titularidad al llegar en sus dos primeros años con Junquera y Betancort. Posteriormente su trayectoria fue en ascenso hasta debutar con la selección española en 1975 ante Dinamarca, en partido clasificatorio para la Eurocopa. Miguel Angel ocupó el puesto del lesionado, José Angel Iríbar, su gran ídolo”, recordó Marca.

Respecto de su actuación en la selección, Miguel Ángel fue el portero titular en el Mundial de 1978 disputado en Argentina y que terminó ganando la selección de César Luis Menotti y Mario Kempes al derrotar en la final a Países Bajos por 3-1.

El papel de ‘La Roja’ en aquella cita fue discreto, ya que quedó eliminada en la etapa de grupos al formar parte del grupo con Brasil, Austria y Suecia, pero Miguel Ángel dejó una jugada mítica, en este caso una atajada increíble, que le hizo a Whilhem Kreuz de Austria durante el partido de la fase de grupos que la selección perdió por 2-1. En la jugada, el delantero rival remata de volea con la zurda un disparo potente que Miguel Ángel, tras un genial vuelo, atrapa con las dos manos quedándose con la pelota y sorprendiendo a todo el mundo.

