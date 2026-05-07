El grito desaforado del príncipe William por el gol de un argentino para la victoria de Aston Villa

El príncipe William fue este jueves al Villa Park para ver el encuentro de vuelta entre Aston Villa y Nottingham Forest por un cupo en la final de la UEFA Europa League. Durante el complemento, y con Los Villanos en ventaja tras un tanto de Ollie Watkins, el argentino Emiliano Buendía amplió la ventaja desde el tiro penal. La conversión del ex Bayern Leverkusen provocó un festejo desaforado por parte del heredero al trono británico.

El encuentro finalizó 4 a 0 -John McGinn anotó en dos ocasiones con tres minutos de diferencia- y selló el pase del conjunto de Unai Emery a la final del torneo. Se medirá ante el Friburgo el 20 de mayo en Estambul, Turquía.

¡EMI PARA PONER UN PIE EN LA FINAL! Buendía cambió penal por gol para el 2-0 (2-1 global) de Aston Villa sobre Nottingham Forest.



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No se trata de la primera vez que William aparece como espectador en un encuentro del Aston Villa. En abril de 2025, viajó a Francia y asistió al partido frente al PSG por la ida de cuartos de final de la Champions League.

En la previa del cruce, visitó el vestuario del equipo inglés en compañía de su hijo George. Una vez allí, se dieron el lujo de interactuar con los futbolistas antes que salieran al terreno de juego para calentar.

El saludo de William a los jugadores del Aston Villa, en la previa del encuentro ante el PSG

Luego, sorprendió con una entrevista televisiva a TNT Sports. Con Rio Ferdinand y Ally McCoist como interlocutores, el integrante de la Realeza contó cómo vive la pasión del fútbol junto a su hijo.

“Pasaron 43 años desde la última vez que estuvimos en unos cuartos de final (de Champions League) y quería que George experimentara una noche como esta. Es muy importante crear estos recuerdos y vivirlos“, expresó.

El encuentro entre el príncipe William y Dibu Martínez, arquero del Aston Villa

Consultado sobre a qué equipos apoyan sus otros dos hijos -Carlota y Luis-, el príncipe fue tajante: ”No soy imparcial. Los llevo también a los partidos del Villa, así que seguramente elijan al Villa, pero pueden hacer lo que quieran. Ahora los tengo en casa, seguramente viéndolo por televisión. Ya veremos a quién apoyan”.

Ante la posibilidad de brindar un posible resultado, el hijo de Carlos III y la difunta Diana aseguró que el Aston Villa ganaría 2-1, aunque, mala fortuna para él, conjunto inglés sufrió un resultado adverso de 3-1.

El príncipe William festeja junto a su hijo Jorge el gol del Aston Villa, que luego caería por 3-1 ante el PSG

Respecto del momento en el que decidió ser hincha del equipo ubicado en la zona de Birmingham, dijo: “Quería seguir a un club de la parte media de la tabla, que me diera una montaña rusa de emociones. Mirándolo ahora con retrospectiva, puede que fuera una mala idea, habría tenido momentos mucho más fáciles”.

Por último, recordó el descenso a la segunda división (llamada Championship) en 2016 y cómo esa circunstancia adversa para cualquier club hizo que no solo se mantenga su idilio por el Aston Villa, sino que se refuerce aún más el amor por este club de fútbol.