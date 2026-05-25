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Nacional - Coquimbo Unido: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Nacional vs. Coquimbo Unido, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Nacional vs. Coquimbo Unido, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Nacional y Coquimbo Unido se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Gran Parque Central, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Nacional viene de empatar ante Universitario de Deportes por 0-0 mientras que Coquimbo Unido llega de ganar ante Deportes Tolima por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • Nacional vs. Coquimbo Unido
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Nacional y Coquimbo Unido en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Universitario de Deportes, Nacional.

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