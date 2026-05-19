Nacional - Universitario de Deportes: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional y Universitario de Deportes se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Gran Parque Central, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Nacional viene de perder ante Deportes Tolima por 3-0 mientras que Universitario de Deportes llega de perder ante Coquimbo Unido por 2-1.

Todo lo que hay que saber

Nacional vs. Universitario de Deportes

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Nacional y Universitario de Deportes en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Deportes Tolima, Coquimbo Unido, Universitario de Deportes, Nacional.