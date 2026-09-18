Nashville SC vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Nashville SC recibe a Chicago Fire FC en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Nashville SC y Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 27 de la MLS 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 22.30 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.
El presente de ambos equipos
Nashville SC llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 ante Inter Miami CF en su última presentación. Por el lado de la visita, Chicago Fire FC arriba al encuentro con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente caída por 2-1 frente a New England Revolution.
Estadísticas y antecedentes
Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño en este tramo de la temporada regular. Nashville SC intentará aprovechar la localía en el GEODIS Park para reencontrarse con el triunfo, mientras que Chicago Fire FC intentará sumar unidades fuera de casa tras el traspié sufrido en su anterior fecha.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la conferencia, donde cada punto es vital para escalar posiciones y asegurar un lugar en la postemporada de la MLS 2026.
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