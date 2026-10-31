Nashville SC vs. New York Red Bulls por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Nashville SC y New York Red Bulls, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 18.30 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

El presente de los equipos

El equipo local, Nashville SC, arriba a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Philadelphia Union en su última presentación. Por su parte, la visita, New York Red Bulls, llega con el objetivo de recuperarse luego de caer 3-2 ante New England Revolution en su partido anterior.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño en el tramo final de la temporada. Mientras Nashville SC intentará aprovechar la localía en el GEODIS Park para reencontrarse con la victoria, los Red Bulls buscarán ajustar su esquema defensivo tras los tres goles recibidos en la fecha pasada para volver a sumar de a tres como visitante.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 34 es fundamental para ambos equipos en la recta final del campeonato. Sumar unidades en esta etapa del certamen es vital para Nashville SC y New York Red Bulls, quienes buscan cerrar la fase regular de la MLS de la mejor manera posible y mejorar su posición en la tabla de clasificación general.