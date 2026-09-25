Nashville SC vs. Toronto FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Nashville SC y Toronto FC, correspondiente a la jornada 28 de la MLS, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 21.30 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

El momento de los equipos

Nashville SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una contundente victoria por 3-0 frente a Chicago Fire FC en su presentación anterior. Por el contrario, Toronto FC atraviesa un presente irregular y buscará recuperarse luego de caer derrotado por 3-1 ante St. Louis City SC en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar la fortaleza de su estadio para seguir sumando en la tabla de posiciones. Por su parte, la visita de Toronto FC intentará ajustar su esquema defensivo tras los tres goles recibidos en su reciente caída, con el objetivo de cortar la inercia positiva que trae su rival de turno.

Lo que está en juego

Para Nashville SC, el objetivo principal es consolidar los puntos logrados en la jornada anterior para escalar posiciones en la clasificación. Toronto FC, en tanto, necesita sumar de a tres en esta visita a Tennessee para revertir la imagen dejada contra St. Louis City y no perder terreno en la lucha por los puestos de postemporada.