Nations League: Rodri, consagrado en Manchester City, quiere ser el nuevo “líder” de España como reemplazante de Busquets

Rodri da un salto, gana posiciones y reconocimiento. Pieza fundamental para Pep Guardiola en el engranaje colectivo de Manchester City, el volante central, autor del gol del triunfo ante Inter, fue elegido el jugador más valioso (MVP) de la final de la Champions League. “Todo el mundo habla de Haaland, pero sin Rodri no sería posible. Se ha convertido en nuestro mejor mediocampista. Completó un año perfecto”, lo elogió el entrenador catalán, en medio de los festejos en Estambul.

Todavía con la euforia a flor de piel, Rodri se incorporó en las últimas horas al seleccionado de España, que este jueves disputará ante Italia (contará con Mateo Retegui) la semifinal de la Nations League, competencia oficial creada por la UEFA que se disputa en las ventanas del calendario que la FIFA le reserva a los conjuntos nacionales.

Rodri tendrá un lugar importante en el nuevo ciclo del seleccionado de España DeFodi Images - DeFodi Images

El momento especial que Rodri atraviesa en el nivel de clubes se trasladará a la Roja, donde las circunstancias lo llevarán a tomar un relevo muy importante. El retiro de Sergio Busquets del seleccionado deja el hueco para que el volante surgido en Villarreal, con un paso por el Atlético de Madrid en el que no llegó a convencer del todo a Diego Simeone, tome el timón en el centro del campo. Es un cambio con respecto al Mundial, donde Luis Enrique lo ubicó de zaguero central, experimento que fue considerado un desaprovechamiento. España se volvió rápido, fue eliminada en los octavos de final por Marruecos.

Busquets colgó los botines del seleccionado tras disputar 143 partidos internacionales. Se ubica tercero en el podio de presencias históricas, detrás de Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167). Rodri, de 26 años, ya tiene una experiencia acumulada de 41 cotejos. Tendrá un competidor en otro valor emergente, Martín Zubimendi (24 años), de la Real Sociedad, pretendido por Barcelona para cubrir justamente la salida de Busquets, que aún no definió su futuro: algunos rumores señalan que puede ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami y otros apuntan que se dejará seducir por las fortunas de Medio Oriente (Arabia Saudita o Qatar).

Rodri festeja de cara a los hinchas de Manchester City en la final de la Champions League

En el estadio Attaturk de Estambul, sus compañeros de Manchester City improvisaron rápidamente un cántico para halagarlo: “Rodri is on fire, Rodri is on fire...”. (Rodri está en llamas). Junto a Aymeric Laporte, zaguero central del City, Rodri fue de los últimos en incorporarse a la concentración española en Kuipersdijk (Países Bajos). “Estoy feliz de volver a la selección, de ver de nuevo a los compañeros y encarar estos dos partidos que son tan importantes. El recibimiento fue increíble, ver lo felices que estaban los compañeros por nuestros éxitos individuales te enorgullece del equipo que tenemos”, declaró al medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

El futbolista madrileño ganó el Triplete (Premier, FA Cup y Champions) en una temporada en la que fue un intocable, con 56 cotejos en sus piernas, en una demostración de gran resistencia física. También está dispuesto a asumir responsabilidades y su nuevo estatus en la Roja: “Los éxitos en el fútbol tienen un corto plazo, es importante disfrutar. Ahora vengo aquí como el jugador que fui siempre. Por los años que llevo y por las experiencias que viví, tengo que ser un líder en la selección, un ejemplo para la gente nueva”.

Rodri se suma a un seleccionado al que ya lo acompañan nubarrones en el nuevo ciclo de Luis de la Fuente, que reemplazó a Luis Enrique. En apenas dos encuentros, ambos clasificatorios para la Eurocopa, recibió cuestionamientos por el rendimiento. El 3-0 a Noruega (sin Haaland) se concretó al final, tras una producción discreta. Las críticas aumentaron luego de la derrota 2-0 ante Escocia. Algunos medios españoles especulan con que De la Fuente se juega el puesto en estos dos cotejos de la Nations League (si España gana, disputará la final ante Croacia, que este miércoles superó 4-2 a Países Bajos en tiempo suplementario; en caso de derrota, jugará por el tercer puesto).

Lo más destacado de la primera semifinal de la Nations League

Exentrenador del Sub 21 de España, De la Fuente, en la última conferencia de prensa, asumió los riesgos con que convive: “Yo lo veo como si fuera mi último partido. Pero no es de ahora, es de siempre. La única manera de afrontar algo con energía, con ganas y dejándote todo es pensar que es la única oportunidad de tu vida. ¿Qué pasará mañana? Pues desgraciadamente no sabemos. Pero desde luego vamos a afrontarlo como si nos fuera la vida... porque nos va la vida deportiva en ello”.

Probables formaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni y Federico Dimarco; Nicolo Barella, Jorginho y Marco Verratti; Federico Chiesa, Mateo Retegui y Lorenzo Pellegrini. DT: Roberto Mancini.

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni y Federico Dimarco; Nicolo Barella, Jorginho y Marco Verratti; Federico Chiesa, Mateo Retegui y Lorenzo Pellegrini. Roberto Mancini. España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Americ Laporte y Jordi Alba; Rodri y Martín Zubimendi; Gavi, Marco Asensio y Dani Olmo; Álvaro Morata. DT: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Americ Laporte y Jordi Alba; Rodri y Martín Zubimendi; Gavi, Marco Asensio y Dani Olmo; Álvaro Morata. Luis de la Fuente. Estadio: De Grolsch Veste, Enschede (Países Bajos).

De Grolsch Veste, Enschede (Países Bajos). Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia).

Slavko Vinci (Eslovenia). Hora: 15.45 (de la Argentina).

15.45 (de la Argentina). TV: ESPN.

