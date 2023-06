Mateo Retegui vive un sueño en la selección de Italia: un minitorneo de tiros libres con Nicoló Zaniolo y la lucha por el puesto con Ciro Immobile

escuchar

Mateo Retegui vive en una montaña rusa. Juega para Tigre, en la Liga Profesional, y acaba de quedarse sin entrenador por la salida de Diego Martínez. El delantero se tomó un avión y está en otra parte del mundo: se entrena en Coverciano (Italia) con el resto del plantel azzurro de cara al partido de este jueves con España, en Países Bajos, por las semifinales de la Champions League. En medio de sonrisas y ejercicios de activación bajo la mirada del DT Roberto Mancini, el argentino disputó un minitorneo de tiros libres contra Nicoló Zaniolo, ex jugador de la Roma y actual compañero de Mauro Icardi en Galatasaray, el flamante campeón turco. Y lo perdió.

Para comenzar la actividad recreativa, los jugadores debieron ponerse de acuerdo para ver quién comenzaba a patear. “Uno, dos...tres”, dice Zaniolo. Y lo definieron con un “piedra, papel o tijera”, un método universal de resolución de disputas. Lo ganó Retegui, que optó por la tijera. Su compañero fue por el papel. En los tiros libres, sin embargo, el argentino no tuvo tanta suerte: falló sus tres lanzamientos. Zaniolo erró los dos primeros y acertó en el tercero: la pelota pegó en la barrera artificial y e ingresó en el ángulo del arco defendido por Guglielmo Vicario, arquero de gran temporada en Empoli y el tercer protagonista del minitorneo de tiros libres.

“Balotaje” con Ciro Immobile

Si bien Mancini no confirmó el equipo para jugar este jueves en el estadio del FC Twente, en Enschede (Países Bajos), todo apunta a que Retegui estará desde el inicio en el encuentro ante La Roja. El entrenador confía en su poder de fuego, algo que le faltaba a la Azzurra: el delantero de Tigre convirtió en su debut ante Inglaterra en el estadio Diego Armando Maradona, de Nápoles, pero Italia cayó por 2-1. En el segundo partido, como visitante ante Malta, los italianos vencieron por 2-0 y Retegui volvió a convertir. “Desbloqueó el partido, fue esencial”, destacó Mancini. Si el delantero argentino consigue anotar contra España, entrará en la historia: hay que remontarse hasta 1972 para encontrar otro italiano que haya coleccionado tres goles en sus tres primeras presencias como internacional. Como recuerda La Gazzetta dello Sport, el protagonista fue Giorgio Chinaglia.

Esta semana, Retegui absorbió más de la historia del fútbol italiano. En compañía de su familia, el jugador de Tigre recorrió las instalaciones del Museo de la Selección Italiana en Coverciano (sudeste de Florencia). En su día libre, el futbolista eligió acercarse aún más a la selección que lo adoptó y para la que juega. Sus goles con la Azzurra, sumados a los gritos con Tigre en la Liga Profesional, generaron en las últimas semanas el interés de Inter, que podría comprarlo en el próximo mercado de pases. El futuro de dos de los tres centrodelanteros del equipo de Milán está en el aire: ellos son el bosnio Edin Dzeko y el belga Romelu Lukaku. Si ninguno de los dos continúa la próxima temporada en el equipo donde juega Lautaro Martínez, lo más probable es que Inter apunte a Retegui.

El delantero argentino disputa un “balotaje” futbolístico en la preferencia de Mancini. Se juega el puesto con Ciro Immobile, goleador de Lazio que estuvo ausente en la convocatoria de marzo por lesión. El atacante del club romano fue el máximo anotador italiano en la última Serie A: marcó 12 goles, igual que su compatriota Domenico Berardi, de Sassuolo. Muy lejos de los 26 gritos de Victor Osimhen, del campeón, Nápoli.

Está previsto que el grupo italiano abandone el campo de entrenamiento de Coverciano hoy por la tarde para viajar a Enschede, donde este jueves jugará con España. Hablarán en conferencia de prensa Leonardo Bonucci, uno de los referentes del equipo, y Roberto Mancini, el entrenador. Esta tarde, Croacia y Países Bajos disputarán la otra semifinal en Rotterdam. El domingo, los dos ganadores disputarán el partido decisivo. “Es un logro estar de nuevo en la fase final. En el grupo teníamos a Alemania, Inglaterra y Hungría. Estamos en la recta final. Está claro que queremos ganar, como los demás, pero no será fácil”, dijo Mancini, citado por la RAI. Y agregó: “Hemos superado las expectativas. No pensábamos que llegaríamos a la Final Four porque era un grupo complicado y estábamos haciendo algunos cambios. Hicimos un gran trabajo”, se congratuló Mancini antes de los partidos que definirán al próximo campeón del torneo.

Mateo Retegui con la selección italiana, en la concentración de Coverciano, durante un entrenamiento antes del partido de este jueves con España, por la Nations League ClaudioVilla - Getty Images Europe

La mala noticia de última hora para Mancini fue el estado febril con el que amaneció Alessandro Bastoni, defensor de Inter que el último sábado disputó la final de la Champions League ante Manchester City en Turquía. El entrenador liberó al zaguero y convocó en su lugar a Alessandro Buongiorno, otro zaguero, que milita en Torino. El futbolista de 24 años se unirá a la delegación azzurra directamente en Países Bajos.

LA NACION