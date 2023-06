Nations League, Croacia vs. España: Luka Modric va a los 37 años por su primera copa en la selección, rechazó una fortuna de Arabia Saudita y es el compañero que Enzo Fernández querría tener

escuchar

La Nations League es un torneo de rango menor para seleccionados, con un sistema de ascensos y descensos, creado por la UEFA para ocupar las ventanas internacionales de la FIFA, que muchos otros países destinan a amistosos, como la Argentina. Nació en 2018 y en su breve historial tiene a Portugal y Francia como campeones.

Su desarrollo secuenciado a lo largo del año tampoco contribuye a elevar el interés. En una época del año en la que los futbolistas europeos piensan más en las vacaciones que en exigirles un esfuerzo extra a sus cuerpos, este domingo habrá un nuevo campeón, con la final que Croacia y España sostendrán en Rotterdam, Países Bajos, a las 15.45 de la Argentina y con televisación de ESPN.

Más allá de todos los reparos, es un torneo oficial. Y si se quiere encontrar otro factor para realzar el valor de esta Liga de Nations, hay que observar varias individualidades de prestigio, con un recorrido que viene de mucho antes de que esta competencia saliera de las cabezas de los dirigentes. La primera mención bien puede recaer en Luka Modric, futbolista admirable por su capacidad y su pasión para estirar su carrera en el alto nivel, y que dentro de menos de tres meses (9 de septiembre) cumplirá 38 años.

Modric convierte el penal para el 4-2 de Croacia sobre Países Bajos en una semifinal. JOHN THYS - AFP

“El oro sería la coronación de Modric”, expresó Zlatko Dalic, el entrenador de Croacia. Un premio al compromiso del volante con su bandera. Tiene el récord de presencias, 165 partidos, en el seleccionado de camiseta ajedrezada, en el que debutó el 1° de marzo de 2006, con un triunfo por 3-2 ante la Argentina en un amistoso en Basilea, en el que Lionel Messi, que había debutado seis meses antes, marcó un gol.

Subcampeón del mundo en Rusia 2018, año en el que fue distinguido con el Balón de Oro, Modric volvió a subirse al podio en Qatar 2022, con el tercer puesto. Viene de jugar los 120 minutos, con un gol y una asistencia, del 4-2 a Países Bajos en las semifinales. Otra vez con un despliegue conmovedor, en el que es capaz de combinar inteligencia y resistencia física para estar donde su equipo lo necesite.

Tras la victoria en el suplementario sobre el seleccionado local, Modric mantuvo un simpático diálogo con el periodista de la transmisión oficial, que no ocultó su admiración: “¿Me dejás ver tu pasaporte? Porque es increíble. Tenés 37 años y recorriste todo el campo durante los 120 minutos”. El croata no tenía el documento a mano, pero contó cuál es su receta: “Claro, te lo muestro [risas]. Es sencillo: amo el fútbol. Eso es mi fuerza y mi motor”.

Modric renovó por una temporada en Real Madrid; la próxima será su 12ª en la Casa Blanca.

Modric y fútbol son una asociación por ahora sin fecha de vencimiento, ni con prejubilaciones doradas. El capitán rechazó una oferta de 200 millones de euros por tres años de Al-Hilal, de Arabia Saudita, el mismo club que quiso convencer a Messi con 400 millones. Su ambición y su motivación siguen pidiéndole la alta competencia. Vencido su contrato con Real Madrid, acaba de renovar por otra temporada, al igual que su socio histórico en el medio campo, Toni Kroos.

Comenzará la duodécima campaña en Real Madrid, equipo en el que obtuvo 23 títulos, entre ellos, cinco de Champions League. Antes de llegar a un acuerdo con el presidente Florentino Pérez, Modric admitía su continuidad únicamente si era por mérito: “Si el club piensa que debo seguir, me gustaría, pero sólo por mis merecimientos; no quiero un regalo por mi historia en el club. Siga o no, nada va a cambiar mi relación y mi pensamiento sobre Real Madrid. Es el club de mi vida”. En el conjunto español ya tutela a dos mediocampistas que llegaron como relevos, los jóvenes franceses Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, a quienes acaba de sumarse el inglés Jude Bellingham.

El largo aliento de Modric en las canchas es necesario en una Croacia abocada a los suplementarios. Desde 2008, nueve de las 12 eliminatorias directas que jugó por torneos oficiales fueron a prórrogas. Cayó en tres, la última, frente a España, en la Eurocopa de 2020.

Enzo Fernández y Modric, durante uno de los Chelsea vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League. Twitter

Se espera que haya 25.000 hinchas croatas en el estadio de Rotterdam. “Eso implica que la gente quiere a esta selección, que valemos la pena. Tuvimos un gran Mundial, jugamos bien. Durante estos seis meses hemos cambiado un poco, pero se han quedado casi todos”, dijo Dalic sobre un equipo que, además de conservar a Modric, mantiene a varios treintañeros: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Domogoj Vida y Andrej Kramaric. Y también a Mateo Kovacic, de 29.

Modric despierta admiración en sus colegas. Consultado recientemente Enzo Fernández sobre con cuál futbolista le gustaría compartir un equipo, no dudó: “Luka Modric”. El volante del seleccionado argentino lo tuvo como rival vistiendo la camiseta de Chelsea en los cuartos de final de la Champions League. El maestro Modric trabaja a jornada completa, lo hace con el entusiasmo de un aprendiz. Ante España irá por el diploma que le falta: un trofeo para Croacia.

Probables formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Domagoj Vida y Luka Ivanusec; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. Director técnico: Zlatko Dalic.

España: Unai Simón; Jesús Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte y Jordi Alba; Rodri y Mikel Merino; Rodrigo Moreno, Gavi y Yéremy Pino; Álvaro Morata. Director técnico: Luis De La Fuente.

Unai Simón; Jesús Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte y Jordi Alba; Rodri y Mikel Merino; Rodrigo Moreno, Gavi y Yéremy Pino; Álvaro Morata. Director técnico: Luis De La Fuente. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Felix Zwayer (Alemania). Estadio: De Kuip (Rotterdam, Países Bajos).

De Kuip (Rotterdam, Países Bajos). Hora: 15.45 (de la Argentina).

15.45 (de la Argentina). TV: ESPN y Star+.