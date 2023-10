escuchar

SANTA FE.- Néstor Gorosito se convirtió este jueves en el 26° entrenador del fútbol argentino que este año es reemplazado en un equipo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El DT, de 59 años, presentó su renuncia apenas arribó de Buenos Aires tras la dura derrota del miércoles ante Arsenal por 1-0, que mantiene al equipo santafesino en la zona de descenso. Ese fue el prólogo de una noche de vandalismo: un grupo de hinchas atacó los automóviles particulares del técnico y de algunos directivos, además de apedrear el micro que trasladaba al plantel.

Israel Damonte, ex director técnico de Sarmiento de Junín, asoma como el futuro reemplazante de Pipo, aunque en esa lista de eventuales relevos también se encuentran Javier Sanguinetti y Alexander Medina.

El micro que transportaba al plantel de Colón desde Sarandí a Santa Fe fue apedreado a la altura de Rosario, aunque no hubo heridos. X @lacentrald_sf

Luego de la derrota con Arsenal, el conjunto sabalero continúa en la zona de descenso en la tabla general, con 39 puntos, teniendo por encima a Tigre (40), Huracán (41), Sarmiento (41) y Vélez (41). De hecho, Gorosito, en la conferencia de prensa tras el partido, comentó su desencanto por el rendimiento colectivo y no tuvo empacho para admitir que se había jugado “muy mal”.

A las 15.30, Gorosito se despidió del plantel sabalero y ante la consulta de la prensa apostada en el acceso al predio que el club posee a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, señaló: “La sensación es de tristeza, nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo más. A la gente le digo que tienen que seguir juntos, que falta y que apoyen a los jugadores. En nuestra cancha estamos invictos, así que sigan así”, remarcó.

"TRISTEZA. NO SE DIERON LAS COSAS COMO PENSÁBAMOS" así se despidió Pipo Gorosito de Colón tras los malos resultados. El Sabalero lucha por la permanencia. pic.twitter.com/tNnqRFaZM1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2023

Luego se refirió a la desvinculación de la institución. Pipo dijo no haber hablado con el presidente sabalero, José Vignatti, y sostuvo: “No importa si la decisión es de uno o de otro. Venimos de una situación incómoda desde hace un tiempo, y por ahí viene cualquiera que remueve un poquito y la cosa se soluciona”.

No obstante, Gorosito aclaró: “Me sentí respaldado por los jugadores. Ellos no querían que nos vayamos, pero a veces uno pasa a ser parte del problema y cuando estás adentro no ves cosas que son muy evidentes en el día a día y lo tomás como natural. Es diferente cuando llegás a un lugar y observás desde afuera el problema y tratás de buscar soluciones más rápidas”.

Se está viviendo un clima muy tenso en Colón de Santa Fe y el hotel en el que concentran apareció este jueves con pancartas enfocadas en los jugadores X @MelaniRosas0

Agradeció a los jugadores “porque han sido buena gente y han respetado las decisiones siempre”. También, aseguró que Colón le deja “muchísimo” y que sintió mucho “respeto aún sin ser los resultados que esperábamos”.

El resumen de Arsenal - Colón

Desde su llegada al sabalero en febrero de este año, Pipo dirigió 36 partidos oficiales, de los cuales 10 fueron victorias, 15 terminaron en empate y 11 fueron derrotas. Además, con Gorosito a la cabeza, Colón convirtió 37 tantos y recibió 41 goles. Teniendo en cuenta estos números, la productividad del experimentado DT en el rojinegro fue de 41.67%.

Luego de la derrota ante los de Sarandí se produjeron las agresiones. Además, en el predio donde entrena el equipo en la capital santafesina se colocaron banderas advirtiendo a los jugadores que “Jugadores 1° Colón”. La tensión está a la vista.

La palabra de Rubén Botta

"TENEMOS QUE CAMBIAR LA CABEZA Y DARLO VUELTA PARA SALIR DE ESTA SITUACIÓN"



El lamento de Ruben Botta tras la derrota de Colón ante Arsenal, que sigue dejando al Sabalero en zona de descenso#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SnBP2CDiP1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2023

Esta situación obligará a diagramar un operativo de seguridad estricto para el cotejo del próximo domingo, cuando Colón reciba en su estadio a Atlético Tucumán. Es más, se cambió el horario: no se jugará a las 21 sino a partir de las 14.30.

Los entrenadores que se fueron

La lista de entrenadores que dejaron sus equipos este año la encabezó otro DT de Colón, Marcelo Saralegui. Luego lo siguieron Alexander Medina en Vélez, Abel Balbo en Estudiantes, Leandro Stillitano en Independiente, Hugo Ibarra en Boca y Gustavo Munúa en Unión.

Marcelo Saralegui y Fernando Gago, dos de los DT que dejaron sus equipos; estuvieron en Colón y Racing, respectivamente Juan Jose Garcia

Más adelante se produjeron las partidas de Diego Flores en Godoy Cruz, Rodolfo De Paoli en Barracas Central, Diego Dabove en Huracán, Javier Sanguinetti en Banfield, Carlos Ruiz en Arsenal, Lucas Bovaglio en Instituto, Ricardo Gareca en Vélez, Ricardo Zielinski en Independiente, Juan Manuel Sara en Tigre, Gabriel Milito en Argentinos, Sebastián Romero en Gimnasia, Frank Kudelka en Lanús y Federico Vilar en Arsenal.

Finalmente, en la última parte de la competencia se sucedieron las salidas de Diego Martínez en Tigre, Sebastián Battaglia en Huracán, Sebastián Méndez en Unión, Lucas Pusineri en Atlético Tucumán, Leonardo Madelón en Central Córdoba y Fernando Gago en Racing.