New England Revolution vs. Inter Miami CF por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New England Revolution e Inter Miami CF correspondiente a la jornada 34 de la MLS se disputará este domingo 1 de noviembre a las 21.00 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

New England Revolution llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-2 ante New York Red Bulls en su última presentación. Por su parte, Inter Miami CF afronta este duelo luego de registrar un empate 2-2 frente a FC Cincinnati en su partido anterior.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos equipos refleja realidades distintas en cuanto a sus resultados recientes. Mientras que el conjunto local buscará aprovechar el envión anímico que significó su triunfo ajustado en la jornada pasada, la visita intentará retomar la senda de la victoria tras la paridad obtenida contra el equipo de Ohio en un encuentro que resultó sumamente disputado.

Lo que está en juego

Con la temporada regular de la MLS acercándose a sus instancias finales, este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes. New England Revolution busca consolidar su buen momento para escalar posiciones, mientras que Inter Miami CF necesita sumar de a tres en condición de visitante para afianzarse en la tabla de posiciones del certamen.