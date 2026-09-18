New England Revolution vs. Orlando City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New England Revolution y Orlando City SC, correspondiente a la jornada 27 de la MLS 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 20.30 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al choque con el impulso de haber sumado de a tres en sus presentaciones más recientes. New England Revolution arriba tras una victoria por 2-1 frente a Chicago Fire FC, mientras que Orlando City SC llega tras un sólido triunfo por 3-0 ante Toronto FC.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos muestra una clara intención de escalar posiciones. Con el respaldo de sus respectivos triunfos previos, tanto New England Revolution como Orlando City SC buscan capitalizar su buen momento futbolístico en el desarrollo de este enfrentamiento en el Gillette Stadium.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, sumar en esta instancia de la temporada es fundamental para consolidar sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones y mantener la inercia positiva necesaria para afrontar la recta final de la MLS 2026.