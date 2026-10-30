New York City FC vs. CF Montréal, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York City FC y CF Montréal, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este sábado 31 de octubre a las 15.00 h en el Citi Field, ubicado en New York, New York.

El momento de los equipos

New York City FC llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Atlanta United en su última presentación. Por el contrario, CF Montréal atraviesa un presente complejo, ya que viene de sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Charlotte FC.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local buscará aprovechar su localía en el Citi Field para extender su racha positiva, mientras que el equipo visitante llega con la urgencia de reponerse defensivamente tras la goleada sufrida en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Para New York City FC, el objetivo es capitalizar su buen momento y consolidar su posición en la tabla. CF Montréal, por su parte, necesita sumar puntos de manera imperativa para recuperar la confianza y mejorar su situación en la clasificación tras el traspié sufrido en su último encuentro.