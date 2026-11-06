New York Red Bulls vs. Atlanta United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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New York Red Bulls recibe a Atlanta United en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre New York Red Bulls y Atlanta United correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.
El momento de los equipos
New York Red Bulls llega al compromiso tras una reciente caída por 3-2 ante Nashville SC, buscando recuperar la regularidad en el tramo final de la temporada. Por su parte, Atlanta United afronta este duelo con el envión anímico que le dejó su última victoria por 3-1 frente a Toronto FC.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un partido clave para sus respectivas aspiraciones en la conferencia. Mientras que New York Red Bulls intentará hacer valer su localía en el Sports Illustrated Stadium, Atlanta United intentará aprovechar la confianza cosechada en su anterior presentación para sumar puntos fuera de casa.
Lo que está en juego
El resultado es de vital importancia para ambas instituciones en la recta final de la fase regular. Sumar de a tres es fundamental para los locales, que buscan estabilizarse tras su último tropiezo, mientras que el conjunto visitante buscará encadenar un nuevo triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla de la MLS.
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