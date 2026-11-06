Saltar al contenido principal
LA NACION

New York Red Bulls vs. Atlanta United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

New York Red Bulls recibe a Atlanta United en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
New York Red Bulls vs. Atlanta United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
New York Red Bulls vs. Atlanta United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York Red Bulls y Atlanta United correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

New York Red Bulls llega al compromiso tras una reciente caída por 3-2 ante Nashville SC, buscando recuperar la regularidad en el tramo final de la temporada. Por su parte, Atlanta United afronta este duelo con el envión anímico que le dejó su última victoria por 3-1 frente a Toronto FC.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un partido clave para sus respectivas aspiraciones en la conferencia. Mientras que New York Red Bulls intentará hacer valer su localía en el Sports Illustrated Stadium, Atlanta United intentará aprovechar la confianza cosechada en su anterior presentación para sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado es de vital importancia para ambas instituciones en la recta final de la fase regular. Sumar de a tres es fundamental para los locales, que buscan estabilizarse tras su último tropiezo, mientras que el conjunto visitante buscará encadenar un nuevo triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla de la MLS.

LA NACION
MLSAtlanta UnitedDeportes USAFútbol exteriorEstados UnidosServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. De rechazar a Italia a ganarse un lugar en Argentina: la oportunidad que tanto esperó Soulé
    1

    Matías Soulé, el futbolista que rechazó a Italia por amor a Argentina y ahora busca su lugar en la era post Messi

  2. El asombro de un jugador de Suiza sobre lo que significó enfrentar a Messi en el Mundial
    2

    El recuerdo de Denis Zakaria, de Suiza, sobre enfrentar a Lionel Messi en el Mundial

  3. En qué canal pasan River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 hoy
    3

    En qué canal pasan River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 hoy

  4. Por donde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo
    4

    Por donde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo