New York Red Bulls vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York Red Bulls y St. Louis City SC correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso tras obtener resultados positivos en sus presentaciones anteriores. New York Red Bulls viene de ganar el clásico ante New York City FC por 1-0, mientras que St. Louis City SC arriba al encuentro tras haber derrotado a Toronto FC por 3-1 en su última aparición.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos equipos refleja una racha ganadora, habiendo superado con éxito sus respectivos compromisos previos. Este antecedente inmediato de triunfos agrega expectativa a un cruce en el que ambos buscarán extender su buen momento en la temporada 2026 de la MLS.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para que ambos equipos continúen consolidando su posición en la tabla de posiciones durante esta etapa avanzada de la fase regular de la liga, buscando mantener el impulso ganador que mostraron en la fecha anterior.