Newell’s le ganó a Central en el clásico de Rosario de la reserva, que tuvo un picante sorteo

Parece un hecho gracioso, curioso, picante, uno de los tantos que suelen imprimirse en el fútbol argentino. Sin embargo, esconde otra realidad: todos desconfían de todos en nuestro medio, en el que las reglas cambian a diario y los reglamentos se cumplen a medias.

Esta vez, ocurrió en el clásico de reserva, en el que Newell’s se impuso por 3 a 0 sobre Rosario Central. Antes del partido, ya quedó claro que no iba a ser una tarde más. En tiempos en los que (casi) todo es televisado, un detalle puede convertirse en una historia. Una gran historia.

Una escena del clásico rosarino de reserva X.com

Una situación curiosa se produjo antes de que la pelota empezara a rodar. En la antesala del duelo entre Newell’s y Rosario Central por la fecha 10 del Torneo Proyección de reserva, hubo un tenso intercambio entre los capitanes durante el sorteo realizado por el árbitro Franco Gutiérrez.

En el Centro Jorge Griffa, ya que Newell’s cede su estadio a los Juegos Suramericanos, Gutiérrez reunió a los capitanes para determinar el saque inicial y el arco que va a ocupar cada equipo. Hasta aquí, lo normal. Nada extraño, por cierto.

El encargado de elegir fue Joaquín Espina, el capitán de Central, mientras que por el conjunto local estaba el arquero Francisco Sciarini, enorme, de 1,92m, que le lleva casi una cabeza. Antes de lanzar la moneda, el árbitro realizó la pregunta: “¿AFA o FIFA?”, en referencia a la elección de la cara de la moneda para el sorteo.

⚽️😮‍💨 AMADIO DECRETA QUE NEWELL’S GOLEA A ROSARIO CENTRAL EN EL CLÁSICO DE RESERVA https://t.co/yEVI4hpSyl pic.twitter.com/tDnhVZL6RA — Fútbol Lírico 🎩 (@elfutbolirico) September 24, 2026

Espina eligió AFA, sin dudar. Mientras que la respuesta de Sciarini fue inmediata: “Normal…”. La palabra fue casi imperceptible. Lo que generó la reacción del capitán canalla, quien respondió: “Que no falte el respeto, que no arranque”.

Ante el inesperado cruce entre ambos futbolistas, Gutiérrez intervino rápidamente para intentar calmar a los jugadores en un partido que amenazaba ser caliente. “No quiero repetir de nuevo eso...”, en referencia a las advertencias que había realizado para conducir el partido.

Enorme triunfo de los chicos de Newell's X.com

¿A qué viene ese “normal”? En un fútbol marcado por las sospechas, Rosario Central suele ser señalado por ser funcional a algunas decisiones de la AFA. El punto más fuerte de esta historia fue el título donado al conjunto rosario, como “campeón anual”, un trofeo que no estaba estipulado cuando empezó la temporada. La imagen de Ángel Di María, Ariel Holan y un grupo de dirigentes con una copa entre risas en una visita a la AFA recorrió el mundo.

En este caso, el juez debió ser más enérgico con el arquero de Newell’s y eso que ya había advertido que no quería cosas extrañas en el juego. Claro que no habló de sorteo... ¿Cómo terminó esa ceremonia? Mal. Los futbolistas no se saludaron.

Todos los goles del clásico fueron convertidos en el primer tiempo. El equipo rojinegro logró un contundente sobre un Central muy desdibujado. En la jornada de los clásicos, los pibes leprosos celebraron a lo grande, ante un grupo de hinchas.

🪙 Sorteo de capitanes de Reserva de Newell’s y Central.



Árbitro al (C) de RC: -¿AFA o FIFA?



(C) de RC: -AFA.



(C) de NOB: -Normal…



*Proceden a no saludarse*.



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XfBVhXLQLV — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) September 24, 2026

Joaquín Amadío (2) y Genaro Castelli, convirtieron los goles. El partido se jugó sólo con público local y con entrada libre y gratuita en el predio de Bella Vista. El resultado fue una buena convocatoria que prácticamente cubrió las tribunas de la cancha, con muchos dirigentes rojinegros que estuvieron en los alrededores y en el sector nuevo de plateas, además de jugadores del plantel profesional, como el Zorro Matías Cóccaro, Walter Núñez y Marcelo Esponda.

Una enorme alegría para el equipo que conduce Lucas Bernardi, sobre todo en tiempos en los que le cuesta ganar los clásicos en primera división.