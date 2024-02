escuchar

El astro brasileño Neymar Jr. ayudó a su excompañero y amigo Dani Alves durante el juicio que se le siguió por violación en España. El crack, hoy en Al-Hilal, de Arabia Saudita, le dio 150 mil euros para que Alves -condenado esta semana a cuatro años y medio de cárcel- pudiera afrontar una indemnización de 160 mil dólares prevista en el expediente. La cifra, que la mujer agredida sexualmente percibiria sin importar el veredicto de los jueces, funcionó como “atenuante de reparación a la pena”. Vale recordar que la Fiscalía había pedido nueve años de prisión, mientras que la acusación había solicitado 12.

Como Dani Alves tenía todas sus cuentas congeladas desde el momento de su arresto, Neymar acudió a su rescate. Su padre Neymar da Silva Santos, sirvió de intermediario y realizó la transferencia de los fondos. Lo contó en una entrevista con otro exfutbolista, Emerson Sheik: “La familia nos pidió ayuda. Daniel no tenía dinero para defenderse y el plazo para pagar la defensa estaba venciendo. Piénselo, en ningún momento podría negarle ayuda a un amigo que intenta defenderse de una acusación”, relató.

Dani Alves, durante el juicio en Barcelona D.Zorrakino - POOL EUROPA PRESS

Si bien la condena del tribunal incluye cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, las leyes españolas le permitirían a Alves comenzar a salir en mayo de este año. Es decir, dentro de tres meses. El diario Marca informa este viernes que “el ex futbolista lleva en prisión un año, un mes y dos días (desde el 20 de enero de 2023). En el momento en el que cumpla un tercio de su condena será justo el momento en el que podría pedir el Tercer Grado al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Y podrían concederle permisos para salir de prisión, que pueden estar limitados a los fines de semana. Además, una de las posibles vías de la reducción de su condena es el buen comportamiento y el desarrollo en prisión de actividades culturales u ocupacionales de forma continuada. Mayo de 2024 se marca en rojo para que se puedan aplicar medidas que deriven en su salida durante un tiempo determinado, teniendo que estar un mínimo de 8 horas al día en prisión”.

El periódico madrileño también adelanta que Alves podría ser extraditado a Brasil, su país de nacimiento. El medio español cita al abogado Agustín Martínez: “Esta sentencia, según como está dictada, supone la excarcelación prácticamente inmediata de Alves o, dicho de otra manera, su expulsión del país porque es extranjero y la pena no supera los cinco años”. Martínez continúa: “El código penal permite a aquellos extranjeros cuya condena no sea superior a cinco años que puedan ser expulsados del país, por lo que no cumplirían la condena en este país, ni tampoco en Brasil. De ahí que solicitará, imagino, que se le expulse del país y el tribunal procederá a permitirlo”, aventuró el letrado.

Dani Alves, en el banquillo de los acusados Alberto Estevez - POOL EFE

Dani Ales, el exjugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain, de 40 años, fue juzgado del 5 al 7 de febrero acusado de haber violado a una joven en el baño de una zona exclusiva de la discoteca Sutton, de Barcelona, en la noche del 30 de diciembre de 2022. “No estaba obligada a estar allí”, aseguró el exfutbolista sobre la joven durante su declaración en el último día del juicio y enfatizó que habían mantenido relaciones consentidas. Sin embargo en distintas oportunidades Alves cambió su explicación.

En sus conclusiones durante el proceso oral, la fiscal Elisabet Jiménez consideró, en cambio, que la denunciante presentó un “relato absolutamente creíble” desde que se iniciaron las investigaciones y aseguró que Alves usó la “violencia” para forzar a la joven, que sigue en tratamiento psicológico desde lo ocurrido.

Durante el poco más de un año que estuvo detenido de manera preventiva, el exfutbolista y sus abogados recurrieron a varios intentos por recuperar la libertada, pero en todo los casos la Justicia desestimó las apelaciones. A lo largo de su carerra Alves fue figura del fútbol mundial. Jugó en clubes como Sevilla o Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola. También fue pieza clave en la selección de Brasil.

