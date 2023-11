escuchar

Tras permanecer 11 meses detenido acusado por agresión sexual, la Justicia española determinó que el futbolista Dani Alves sea sometido a juicio oral. La exfigura de Barcelona fue denunciada a inicios de este año por una joven que lo acusó de haberla violentado en una discoteca a fines de 2022.

En las últimas horas, la Audiencia de Barcelona acordó someter a Alves a un proceso oral luego de que la etapa de instrucción se diera por cerrada al considerar que cuentan con suficientes pruebas tomadas durante la correspondiente investigación. El deportista irá a juicio - aún queda confirmar la fecha - por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton el 31 de diciembre de 2022.

Con esta decisión, añadió la agencia DPA, el Tribunal rechaza la petición de la defensa de Alves, que reclamó anular las actuaciones y archivar el caso alegando que se había vulnerado su presunción de inocencia al no preservarse el secreto de la causa y que “el juez instructor perdió la neutralidad desde el mismo día en que dirigió el procedimiento contra el procesado, debido al juicio paralelo que se estaba celebrando en los medios de comunicación”.

Acusado por agresión sexual: Dani Alves, exjugador de Barcelona, irá a juicio oral

Respecto a las acusaciones de falta de imparcialidad sobre el instructor, el tribunal constató que la defensa de Alves no recusó al magistrado, sino que solo criticó que no permitiera que un perito contratado por la defensa visitara a la denunciante.

Después de esta decisión judicial, las partes cuentan ahora con cinco días hábiles para presentar sus escritos de calificaciones provisionales en los que deberán argumentar si Alves debe ser absuelto o condenado y, en este caso, qué pena consideran que se les debe aplicar.

Dani Alves detenido por presunta agresión sexual: declara en Barcelona

El futbolista brasileño fue detenido el 20 de enero de este año, en España, acusado del delito de agresión sexual con acceso carnal a una joven de 23 años en un prestigioso boliche de Barcelona. La denuncia formal se efectuó el segundo día de este año y el exjugador del Barcelona fue procesado y detenido. Además, debió abonar una indemnización de 150 mil euros para la víctima.

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente”, expresó la joven denunciante, según consignaron los medios españoles. Y prosiguió: “Me abofeteó, me levantó del suelo y me penetró hasta eyacular”. A raíz de la denuncia, se hizo público un video donde se observó la secuencia dentro del local.

La carta con la que Joana Sanz, la última mujer de Alves, anunció la separación del jugador tras la denuncia Instagram

Durante la instrucción del caso, Alves ofreció cuatro versiones distintas de los hechos ante la Justicia. En una primera instancia, dijo que no conocía a la víctima, aunque luego advirtió que se cruzó a la joven en el baño de Sutton y aclaró que no habría sucedido nada entre ellos; más tarde, dijo que ella le practicó una felación y, por último, dijo que tuvieron relaciones sexuales consentidas.

En octubre pasado, Dinorah Santana, la primera esposa del futbolista brasileño, habló por primera vez desde la detención del deportista: “Para mí no existe, para mí se murió”, dijo en una entrevista televisiva. La pareja estuvo junta desde 2008, tuvieron dos hijos y luego se divorciaron en 2011. “Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, dijo, contundente, la mujer.

LA NACION