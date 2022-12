El elogio de Dani Alves para Lionel Messi y la hipotética semifinal con Argentina en el Mundial Qatar 2022

escuchar

Dani Alves y Lionel Messi se conocen desde que ambos compartían equipo en Barcelona, de España. Cada vez que se miden la Argentina y Brasil y ellos se enfrentan hay abrazos y gestos de cariño. Son amigos. Tanto, que Qatar 2022 puede ser el último Mundial para ambos. Y es posible que, si sus selecciones ganan los próximos partidos (ante Países Bajos y Croacia, respectivamente) vuelvan a enfrentarse en semifinales, con el pasaje al partido decisivo de una Copa del Mundo en juego.

Alves prefirió no hablar de un eventual choque entre ambos equipos en el emirato. Sí, en cambio, se deshizo en elogios para su ex compañero. “Qué le vamos a decir a Messi, ¿no? Messi ahora mismo es Argentina” , dijo el veterano de 39 años, el futbolista que más trofeos ganó en la historia. Y añadió, tras la goleada por 4-1 ante Corea del Sur que depositó a los pentacampeones del mundo en cuartos de final. “Todo pasa por él, por sus pies. Está en un momento de forma brutal. Es uno de los jugadores a tener en cuenta en esta competición, sin ninguna duda. Sólo con su nombre, ya ves”, resaltó el brasileño en la zona mixta del estadio 974, que ya no hospedará más partidos de la Copa del Mundo.

De todas formas, Dani Alves (lleva 11 partidos, divididos en tres mundiales) prefiere no pensar en Argentina como rival: “No estamos para elegir adversario, el que toque vamos a tener que meterle todo lo que tenemos para poder luchar para estar en este objetivo. No podemos pensar en una semifinal, porque estamos en cuartos, por respeto a Croacia y al adversario tenemos que estar enfocados a este partido. Croacia tiene mucha calidad de jugadores y merece nuestra atención al 110 por ciento”, recalcó el futbolista que disputó la última temporada con la camiseta de Pumas, en México.

Además de elogiar a su amigo argentino, Alves se mostró contento por haber contribuido a la clasificación de Brasil a cuartos de final: “Estoy contento de haber jugado unos minutos y de haber ayudado para que se consiguiera el objetivo”. Y añadió: “Fue gracias al equipo que jugó contra Camerún que hoy (por el lunes) se vio más intensidad, un mayor ritmo. Todo es parte de un proceso que hay personas que no entienden pero los que estamos aquí dentro sabemos cómo hacer las cosas”.

No es la primera (ni será la última) muestra de cariño de Alves a su amigo rosarino. El lateral derecho alguna vez dijo que si Brasil no gana el Mundial de Qatar le gustaría que saliera campeón la Argentina: “Por mi amigo Messi”, se justificó. El día en que La Pulga levantó su trofeo número 39 (y quedó a cuatro de Alves, quien tiene 43 en sus vitrinas), el brasileño escribió un emotivo posteo en sus redes sociales para felicitarlo: “La vida siempre dice: ‘Si algún día eres superado, que sea por alguien mejor que tú'”, publicó Alves en su perfil de Instagram.

Hace unos meses, y en una entrevista con la leyenda Hugo Sánchez en México, Alves tuvo que elegir entre Pelé y Messi. Su respuesta sorprendió: “Elijo a Pelé por una razón: él cambió el fútbol. Messi cambió una generación. Toda esa gente que es más que el fútbol, la voy a elegir. Y además, soy brasileño”, indicó. Sin embargo, a la hora de hablar del mejor futbolista de la historia se decantó por el argentino: “Para mí, Pelé no debería formar parte de este debate (GOAT). Si me preguntan, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría que Messi. Pelé no entra en él”. Y consultado sobre qué hará si La Pulga consigue más títulos que él en su carrera, Alves bromeó: “Si Messi me pasa, entonces voy a jugar hasta los 50 años”.

Hacia fines del año pasado, Alves se había ilusionado con volver a compartir vestuario con el argentino en la capital catalana. Entonces, todavía jugaba en Barcelona, desde donde partió en 2022 a México por falta de espacio en el plantel. “Ojalá Messi vuelva al Barça y juguemos de nuevo juntos”, dijo el brasileño. Y relató cómo había sido de traumática la salida de La Pulga. “La marcha de Messi fue difícil, el club tuvo problemas y fue difícil retenerlo. Estaba en contra de su marcha porque es una leyenda viva. Desafortunadamente, las cosas no salieron como queríamos, pero espero que vuelva algún día y podamos volver a jugar juntos”, insistió.

