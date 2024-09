Neymar volvió a los entrenamientos en Arabia Saudita después de casi un año: cuándo volvería a jugar

Escuchar

El delantero brasileño Neymar anunció su regreso a los entrenamientos en grupo con el club saudita del Al-Hilal, casi un año después de sufrir una grave lesión en una rodilla. Neymar, de 32 años, se incorporó a este equipo del campeonato saudita en agosto de 2023 tras abandonar el París SG. Pero sufrió una grave lesión del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla izquierda unas semanas después, el 17 de octubre, en la derrota de Brasil contra Uruguay (2-0) en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026.

”Estoy feliz de regresar al grupo”, escribió en portugués Neymar en su cuenta de Instagram este lunes, acompañando el texto con varias fotografías en la cancha con sus compañeros y con el entrenador portugués Jorge Jesus.

El futbolista, que recibe según los medios un salario anual de 100 millones de euros, se entrenaba por separado desde julio. Su regreso a la competición “depende de la preparación técnica y de la decisión del entrenador”, declaró a la agencia AFP un responsable del Al-Hilal, que requirió el anonimato.

El club aún no ha incluido a Neymar en la lista de jugadores participantes en el campeonato local, que comenzó en agosto, pero sí figura en la del campeonato de Asia, que también ya arrancó. La ausencia de la estrella brasileña no afectó los resultados de su equipo, que ganó el último campeonato nacional estableciendo una serie histórica de 34 victorias consecutivas en las diferentes competiciones.

Su retorno a los entrenamientos grupales es una noticia esperanzadora para la selección de Brasil, de fútbol y resultados pobres desde el Mundial de Qatar 2022, en el que fue eliminado en cuartos de final por Croacia.

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, advirtió la semana pasada de que la lesión del artillero histórico de los pentacampeones del mundo no era “sencilla”. ”Vamos a esperar, vamos a tener paciencia. No importa si no vuelve en octubre, en noviembre o incluso en febrero”, afirmó el viernes en una rueda de prensa. Para volver, “tiene que estar con confianza, jugando y totalmente recuperado”, agregó al dar la convocatoria para los juegos de la eliminatoria contra los equipos que están en las últimas posiciones de la tabla eliminatoria, contra Chile y Perú en octubre. Se trata de un seleccionado muy criticado y de juego decepcionante, ya que ocupa la quinta posición, con diez puntos en ocho juegos.

El momento de la lesión de Neymar, ante Uruguay, en 2023 PABLO PORCIUNCULA - AFP

Los hinchas futboleros se preguntaban hace tiempo qué pasaba con Neymar. Ausente en la última Copa América 2024 que volvió a conquistar la selección argentina, En junio pasado, el delantero habría hablado de su relación con Lionel Messi: “Estamos lejos, pero hablamos mucho. Incluso ayer me mandó un mensaje, pero estamos contentos, estamos felices el uno por el otro”, había declarado en una entrevista que le dio al medio local Bandsports.

El futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita destacó la bondad de Leo Messi en conocer cómo es su actualidad y presente en una liga que lejos está de estar en los primeros planos: “Por el título me mandó un mensaje cuando ganamos acá también. Hablé con él, es un gran tipo, es un gran espejo para mí, es un gran ídolo. Además de ser ídolo, es un amigo que tengo, y hablamos mucho”.

En octubre del año 2023, Neymar sufrió una severa lesión en un partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Con una larga recuperación que incluyó varios esfuerzos físicos para superar obstáculos, al acercarse el evento en los Estados Unidos que reúne a las selecciones del continente, Neymar no había ocultado su tristeza por no poder ser parte de esta cita: “La recuperación está en marcha. Ha sido doloroso, con mucho sufrimiento. Han pasado siete meses, quedan algunos, pero vamos”, había dicho. Y agregó: “Será triste (perderse la Copa América). Es muy malo quedarse fuera, pero apoyamos. Espero que Brasil pueda ganar. Hay un equipo para eso, jugadores de mucha calidad. Estaremos entre la multitud. Espero que Dorival haga un gran trabajo”. Más allá del respaldo a su selección, la historia es conocida: la Argentina fue campeón de la mano de Lionel Scaloni.

Más allá de eso, Neymar nunca pierde la sonrisa. Ni aún en los peores momentos. Sin fecha oficial para el regreso, la buena noticia es que cada vez está más cerca.

LA NACION