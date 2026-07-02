Ni Lionel Messi se salvó del detector de metales en los controles aeroportuarios en Estados Unidos

La selección argentina dejó Kansas City y arribó a Miami para realizar un último entrenamiento -en el predio de Inter Miami-, antes del desafío de este viernes contra Cabo Verde, en Miami Gardens, por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Pero la salida del equipo nacional desde el aeropuerto de Kansas dejó una situación curiosa, que habla de los estrictos controles que existen en los Estados Unidos y de los que ni siquiera se salvó una estrella como Lionel Messi.

Todo sucedió en la mismísima pista del aeropuerto, antes de que los integrantes de la selección campeona del mundo en Qatar 2022 subieran al avión que los trasladaría a la ciudad de la Florida. Cada jugador debió mostrar su equipaje y pasar por un detector de metales. Según se observó en un video, lejos de incomodarse, hubo risas, bromas y palabras cómplices con los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los jugadores de la selección se sometieron a los controles aeroportuarios en Kansas: un momento simpático se produjo cuando le quitaron a Cuti Romero un clásico encendedor de chispa alargado x.com/JoshChavis65

Los jugadores, que mostraron allí mismo sus pasaportes, se tentaron de la risa cuando una oficial le encontró en el equipaje de mano a Cristian Cuti Romero un clásico un encendedor de chispa de forma alargada, que generalmente se utiliza para encender las cocinas. Rodrigo De Paul, siempre atento a los momentos divertidos, fue el primero en advertir a Messi sobre lo que le estaba sucediendo al defensor. El número 10 reaccionó con una sonrisa y luego siguió hasta la ubicación donde lo esperaba un empleado del aeropuerto para recorrerle el cuerpo y la suela de las zapatillas con el detector de metales.

Los jugadores pasaron por el control aeroportuario

Watching Argentina board their flight outside the office is a good reminder: Next time you get annoyed by TSA, just remember, even Messi gets the metal detector 😂 pic.twitter.com/sa6iSYdfX0 — Josh Chavis (@JoshChavis65) July 1, 2026

“El control de pasajeros en el aeropuerto forma parte del sistema de seguridad por capas de la TSA para garantizar su llegada segura a su destino. Los procedimientos de control de la TSA tienen como objetivo impedir la entrada de artículos prohibidos y otras amenazas a la seguridad del transporte en la zona restringida del aeropuerto, y se desarrollan en respuesta a la información sobre dichas amenazas”, indica el organismo en su web oficial. Y añade: “La TSA inspecciona diariamente aproximadamente 3,3 millones de maletas de mano en busca de explosivos y otros artículos peligrosos”.

Lejos de ser un momento incómodo para el plantel argentino, se trató de una situación simpática que no alteró el muy buen ánimo que acompaña al grupo. Hoy, ya en Miami, el entrenador Lionel Scaloni y un futbolista brindarán la conferencia de prensa oficial en el Hard Rock Stadium, escenario de la última conquista argentina en la Copa América 2024, ante Colombia.