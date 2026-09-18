Nico González marcó para Juventus en la Europa League y Gerónimo Rulli debutó en el arco de Manchester City

Nicolás González se reencontró con el gol en un certamen internacional este jueves en el comienzo de la etapa de grupo de la Europa League. En el inicio de su segunda etapa en Juventus, tras haber jugado una temporada en Atlético de Madrid, el delantero abrió el marcador en la goleada en Italia por 5-0 frente al NEC, de Países Bajos. Y para su festejo tuvo como aliado a los dos arqueros.

El estreno de la Vecchia Signora en el torneo se simplificó en poco más de media hora, ante un adversario de menores pergaminos e historia que ofreció enormes ventajas, especialmente fallas defensivas. La primera de ellas fue a los nueve minutos, que propició el 1-0 marcado por el argentino, que picó desde su propio campo y aceleró por el centro tras un saque largo de su arquero, Kamil Grabara, desde la puerta de su propia área.

El jugador de la selección corrió en libertad, con dos defensores persiguiéndolos desde lejos, e intentó tocarla cuando vio que podía llegar antes el guardameta rival, quien había salido a interceptar la pelota fuera del área. No obstante, el austríaco Nikolas Polster le erró al balón en su intento de despeje y González quedó listo para definir con el arco vacío. Se tomó algún segundo extra para empujarla el bonaerense y eso creó cierto suspenso porque apareció el alemán Almugera Kabar para presionarlo, aunque sin poder evitar que convierta por más que logró golpearlo al futbolista de la Juve en su cruce. El mes pasado, por la segunda fecha de la Serie A, Nico había anotado en el 2-0 ante Parma, también en Turín.

¡¡ASISTENCIA DEL ARQUERO!! Kamil Grabara sacó un pelotazo largo, Polster falló en el cálculo y el argentino NICO GONZÁLEZ aprovechó para marcar el primero de Juventus vs. NEC.



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Kerim Alajbegovic, un bosnio de 18 años, y Nick Woltemade, de penal, estiraron la ventaja en la etapa inicial y completaron la cifra en la segunda etapa Zeki Celik y Randal Kolo Muani, que sobre el final marcó un tanto con el arco vacío, después de dejar en el camino al arquero en una situación similar a la del primer tanto.

Juventus espera regresar pronto a la élite europea que juega la Champions League, pero hasta entonces, tras el fracaso de no clasificarse para jugarla esta temporada, al menos tiene la oportunidad de poner fin a una espera de 30 años por un trofeo continental.

Lo mejor de Juventus (5) vs. NEC (0)

Por el mismo certamen, Crystal Palace, campeón de la Conference League la temporada anterior, se mostró muy superior al Lech Poznan polaco para completar un pleno de ocho victorias inglesas en la Champions y la Europa League en la primera fecha. Eso sí, la apertura del marcador incluyó un grotesco: el español Yeremy Pino aprovechó un saque lateral calamitoso de Terry Yegbe, que lo lanzó hacia el centro y le puso la pelota en los pies en la puerta del área. El delantero se quitó de encima a un defensor y definió cruzado.

Casi como Juventus, a los 34 ya estaba 3-0 y redondeó la paliza con otro tanto sobre el final, ya jugando con uno más por la expulsión del mediocampista Radosław Murawski.

¡INSÓLITO ERROR! Yegbe se equivocó en el lateral y le sirvió el gol en bandeja a Yéremy Pino, que definió muy bien para el 1-0 de Crystal Palace sobre Lech Poznan.



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En otros partidos de la jornada inaugural, el Bournemouth inglés dio la sorpresa en España al vencer por 2-1 a la Real Sociedad, mientras que Besiktas, de Turquía, goleó como local por 4-1 a Olympique de Marsella, de Francia. La final de la Europa League está programada para el 26 de mayo de 2027 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Otro jugador de la selección argentina que tuvo presencia este jueves fue Gerónimo Rulli, que debutó de manera oficial en Manchester City, en un partido en el que resolvió con los pies y buenos reflejos algunas zozobras que pasó el equipo en defensa. No obstante, todo se dio en un contexto muy favorable: los Citizen golearon por 5-0 al Norwich por la tercera etapa de la Copa de la Liga inglesa.

El guardavalla necesitó resolver sin utilizar las manos en circunstancias en las que, ya con una amplia ventaja, un pase largo quedó lejos de los defensores sobre un lateral, en primera instancia, y un compañero lo complicó con un pase atrás, más tarde.

FUE EXIGIDO… ¡POR SU COMPAÑERO! Vitor Reis le dio un flojo pase a Rulli y el arquero argentino estuvo atento para evitar el ataque de Norwich.



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Enzo Fernández estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en un equipo que utilizó gran parte de jugadores que habitualmente no son titulares. En la próxima instancia, el City se cruzará con Brighton.