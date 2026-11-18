Volvió el símbolo, el ídolo de los chicos: regresó Dibu Martínez. Pero la estrella fue Nico Paz, el heredero (simbólico) de la 10 de Lionel Messi. Autor de dos goles, uno de zurda y otro de derecha y solo durante la primera mitad. Después del show de 45 minutos, Lionel Scaloni le dio descanso, lo sacó de la cancha, en el unipersonal de la Argentina en Córdoba, que terminó con un estridente 7-0 ante Costa Rica.

Desabrido en el clásico con Uruguay en la Bombonera, brilló en la noche del Kempes, con otra muestra de que su calidad no conoce fronteras. Nació en Tenerife (España), brilla en Como (Italia) y se consolida en una selección en plena etapa de reconstrucción. “Estoy muy feliz. Representar a esta camiseta es lo máximo. Sobre todo en días como hoy con toda la gente y todo el cariño que me han dado”, explica el joven de acento español, típicamente isleño.

“¿La camiseta número diez? No pienso en eso. Lo que pienso es en disfrutar, divertirme en el campo. Lo que más amo es jugar al fútbol”, asume el pibe que se retira aplaudiendo a la platea, a modo de devolución.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Nicolás Paz es un zurdo distinguido, elegante. Probablemente, va a tener que convivir con la sensación de vacío que ya dejó Lionel Messi en la selección argentina. Tiene estirpe para tomar la posta del genio: incluso, si se lo proponen, de la camiseta N°10.

Este martes dio otra muestra de su marcada personalidad.

Todo apunta a que Nico, que debutó hace dos años en la mayor, estuvo en el último Mundial y suma 16 encuentros con seis goles, tendrá una larga y significativa trayectoria en la selección. La presunción no es solo por los destellos de calidad que fue dejando con la camiseta celeste y blanca -también, en la reciente serie de tres amistosos anotó contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, además de dar una asistencia-, sino por su sensacional actualidad en Como.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!



A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. pic.twitter.com/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Su acento es canario por haber nacido en Santa Cruz de Tenerife y por criarse en España, pero el hincha argentino no le practicó ningún test de pureza de identificación con la selección; le bastó con que Paz dijera con pleno convencimiento que quería jugar por la Argentina. Una decisión en la que seguramente influyó la transmisión de las raíces que hizo su padre, Pablo Paz, exzaguero central e integrante del plantel de la selección argentina en el Mundial 1998.

En apenas siete minutos la selección argentina demostró que la cantidad de talento que tiene en la era post Messi permite soñar con un equipo de cierto vuelo. En el último amistoso de 2026, contra Costa Rica, el conjunto de Lionel Scaloni ofreció señales de que el juego asociado es su estandarte. Es que la fusión de los campeones del mundo con la nueva generación apareció en su mejor expresión para dar un KO para abrir la cuenta de una goleada.

Nico Paz y la pelota: una sociedad perfecta ALEJANDRO PAGNI - AFP

Si bien el paso ante Uruguay, en la Bombonera, no dejó las mejores sensaciones, con esa derrota por 2 a 1, en este duelo la movilidad del equipo y las combinaciones en velocidad resultaron la llave perfecta para quebrar a Costa Rica una y otra vez.

Y los actores que edificaron lo que resultó un golazo son los exponentes de esta “nueva selección”, porque combinaron Julián Alvarez, Enzo Fernández, con un taco exquisito, y Nicolás Paz que sacó un zurdazo de primera perfecto que se acomodó contra el palo derecho del arquero costarricense Patrick Sequeira, que por más que se estiró no pudo detener un disparo de excelencia, una caricia al gol.

Y como si le faltase algo para esta tarea casi impecable en el primer tiempo del conjunto nacional, apareció otra vez el crack de 22 años para demostrar que su futuro es imposible de dimensionar. Es que el jugador de Como se fabricó una jugada espectacular, dejó en el camino a tres rivales y sacó un derechazo, su pierna menos hábil, que se clavó con violencia en el ángulo superior izquierdo del arco de Costa Rica.

De frente y de espalda, Nico Paz en la conducción DIEGO LIMA - AFP

Y pensar que en la previa el personaje iba a ser otro. Sin máscara, sin ningún tipo de protección, Dibu Martínez hizo lo imposible por estar. Por ponerse la camiseta de la selección, por adueñarse del arco del subcampeón del mundo y con cinta de capitán en el brazo izquierdo. A la desgracia no tan lejana, buena cara. Vestido de verde, elástico como siempre, con envíos con los pies como pocas veces, el arquero fue uno de los actores principales de la noche.

El ídolo de los chicos volvió a atajar luego de 31 días, arropado en una recuperación vertiginosa. Martínez aterrizó en Buenos Aires días atrás con un objetivo claro: volver a atajar bajo el calor de los hinchas argentinos. El arquero del Chelsea, que sufrió una fractura de mandíbula el pasado 17 de octubre tras un choque con Jarrad Branthwaite, de Everton, se presentó en el predio de la AFA en Ezeiza con una notable determinación. Se perdió el clásico con Uruguay, actuó en el sencillo ensayo contra Costa Rica, en Córdoba.

Todos juntos, rumbo al futuro DIEGO LIMA - AFP

La lesión ocurrió en un partido de la Premier League contra Everton. Luego del impacto, el marplatense debió pasar por el quirófano para la colocación de placas y tornillos. En una entrevista concedida a Los Edul, el deportista explicó los detalles de su intervención: “Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes. Metieron un tornillo por fuera y el resto por dentro. Ahora no puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebé”.

La postura del cuerpo médico de la selección fue cautelosa, mientras que Xabi Alonso, el entrenador en Chelsea, calificó la convocatoria como “un movimiento arriesgado” debido a la gravedad de la fractura.

Fue el más aplaudido en la noche cordobesa. “No fue el partido que deseábamos con Uruguay y queremos empezar a volver a enamorar a la gente. Va a ser difícil sin Leo”, asegura, con seriedad.

EL CAPITÁN DIBU MARTÍNEZ TOMÓ LA POSTA Y TODA LA SELECCIÓN SALUDÓ A LOS HINCHAS EN CÓRDOBA 👏👏👏 pic.twitter.com/2bzNWDBR9I — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

La goleada dejó a su imagen en un costado. Casi no participó. “Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, comenta. “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y se desviven por estar acá, de a poco se van adaptando”, cuenta.

🇦🇷🧤 ¡APARECIÓ EL DIBU!



Gran atajada del arquero de la Selección Argentina ante el disparo de Méndez. pic.twitter.com/RB10GHx1jY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Hubo una excepción: en un contraataque, Costa Rica casi anota el 1-1, luego del mágico gol de Nico Paz. La reacción con una mano elevada, frente al ímpetu de Josimar Méndez, fue todo un símbolo. Cuando ataja, Dibu lo da todo, esté en plena etapa de recuperación o al 100. La acción fue celebrada como un gol.

Antes y después, Nico Paz. Y la mejor fotografía de la selección se quedó con su imagen, como debe ser.