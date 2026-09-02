Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A en la última temporada

El futbolista argentino Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Seria A durante la temporada 2025-2026 por la Asociación Italiana de Futbolistas. El jugador de Como de 21 años fue uno de los goleadores en el último torneo, con 12 anotaciones, mientras que su equipo hizo historia al clasificarse a la Champions League de este año.

El jugador nacido en España fue votado por otros futbolistas de la liga italiana como el mejor de los que integran la categoría de sub 21 y además quedó en el once ideal de la temporada, a donde también ingresó el delantero argentino Lautaro Martínez.

Paz viene de disputar el Mundial 2026 con la selección y se postula como uno de los candidatos para heredar la 10 de Lionel Messi tras su retiro de la Albiceleste.

⭐ ¡NICO PAZ, PREMIADO EN ITALIA!



🏆 Fue elegido como el Mejor Jugador Joven de la temporada 2025/26 de la Serie A e integró el XI ideal



👉 En esta Gran Gala del Calcio AIC votan los propios jugadores que integran la liga pic.twitter.com/SUfRbIFv7V — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2026

El exfutbolista de Real Madrid fue el sub 21 que más goles hizo, con 12 tantos, y realizó siete asistencias. Por encima de él estuvieron Lautaro Martínez (17) Anastasios Douvikas (14), Donyell Malen (14) y Marcus Thuram (13). En tanto, Paz fue uno de los referentes en su equipo y jugó en 35 de los 38 partidos que jugó Como 1907 durante la temporada.

“Es un honor recibir este galardón de manos de una leyenda del fútbol”, expresó el mediocampista tras ser premiado por la liga italiana. El trofeo fue entregado por el exfutbolista Fabio Capello, quien marcó: “No entiendo por qué Real Madrid decidió venderlo”.

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