Nico Paz juega como el heredero de Messi: tiró un taco, hizo una asistencia y le dio el triunfo a Como ¡con un cabezazo!

Nicolás Paz es un zurdo distinguido, elegante. Probablemente, va a tener que convivir con la sensación de vacío que ya dejó Lionel Messi en la selección argentina. Tiene estirpe para tomar la posta del genio: incluso, si se lo proponen, de la camiseta N°10.

Este martes dio otra muestra de liderazgo en Como, un humilde equipo que está haciendo historia grande: juega la Champions League mientras está en el cuarto lugar de la Serie A, detrás de Lazio, Inter y Roma, nada menos. Perdía con Torino, como visitante, por la fecha número 9 del calcio. Perdía y no encontraba respuestas. Mucho depende de Nico, que tiró un taco sensacional, pero el francés Maxence Caqueret se chocó con el travesaño. Hubiera sido una asistencia colosal.

El ya clásico festejo de Nico Paz MARCO BERTORELLO - AFP

A nueve minutos del final, levantó la cabeza y arrojó un centro al área, que capitalizó el cabezazo goleador de Jacobo Ramón, un defensor español. A tres del cierre, buscó como clásico número 9 la victoria tan deseada (por la prepotencia de la búsqueda) y lo consiguió con un cabezazo de goleador. El número 10 mide 1,85m, pero no es tan común verlo en las alturas. Al final, Martin Baturina decoró el resultado, pero todo, todo, dependió del joven crack, de 22 años, nacido en España y digno sucesor del rosarino.

Su acento es canario por haber nacido en Santa Cruz de Tenerife y por criarse en España, pero el hincha argentino no le practicó ningún test de pureza de identificación con nuestra selección; le bastó con que Paz dijera con pleno convencimiento que quería jugar por la Argentina. Una decisión en la que seguramente influyó la transmisión de las raíces que hizo su padre, Pablo Paz, exzaguero central e integrante del plantel de la selección argentina en el Mundial 1998.

Todo apunta a que Nico Paz, que debutó hace dos años, estuvo en el último Mundial y suma 14 encuentros con cuatro goles, tendrá una larga y significativa trayectoria en la selección. La presunción no es solo por los destellos de calidad que fue dejando con la camiseta celeste y blanca -en la reciente serie de tres amistosos anotó contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, además de una asistencia-, sino por su sensacional actualidad en Como.

Un equipo del tercer lote del fútbol italiano que ya fue la revelación en la temporada anterior, consiguiendo la clasificación para la actual Champions League, en la que también provoca impactos, como el 4-1 del miércoles pasado sobre el alicaído Manchester United por la tercera fecha de la máxima competencia a nivel clubes.

¡FÚTBOL, NICO! El crack de Paz metía una hermosa asistencia de taco pero el francés Caqueret estrelló su remate en el travesaño y de milagro no terminó en un golazo del Como ante Torino.



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La asociación Messi-Paz cobra más sentido por la vacancia de la camiseta N° 10 de la selección. Seguramente con la intención de no abrumar a nadie con la responsabilidad, Lionel Scaloni todavía no adelantó quién llevará ese emblemático dorsal, y hasta insinuó la posibilidad de ir rotando el portador. Con las actuaciones que está plasmando, a Nico Paz parece no quedarle grande la camiseta. Hasta ahora siempre vistió la N° 18. Quizá llegue la hora de empezar a restarle algunos dígitos a esa prenda. Será uno de los temas en los amistosos de noviembre de la selección frente a Uruguay y Costa Rica.

En Como, además, juega Máximo Perrone, un volante surgido en Vélez y en Torino la referencia de ataque es Gio Simeone.

Otra imagen de un cabezazo demoledor MARCO BERTORELLO - AFP

Con esta brillante actuación, el hábil jugador llegó a tres goles y tres asistencias en ocho partidos disputados durante la temporada. Sus estadísticas reflejan la influencia que tiene en el funcionamiento ofensivo del equipo italiano.

Como alcanzó los 20 puntos en nueve fechas y quedó a cinco unidades de Lazio, líder de la Serie A.