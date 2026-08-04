Nicolas Bosshardt, futbolista de San Pablo que fue procesado luego de atropellar y matar a una persona

Una triste noticia sacudió al fútbol brasileño. Nicolas Bosshardt, jugador de San Pablo, de 19 años, fue detenido en la noche del lunes luego de atropellar y matar a un hombre de 84 años en las afueras de un centro comercial del barrio de Alphaville, en Barueri, en las proximidades de San Pablo.

“Está acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la agencia AFP. Posteriormente, luego de una audiencia realizada la mañana del martes, el jugador quedó en libertad condicional.

Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.



Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate.… pic.twitter.com/Op3zyoo7SW — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 4, 2026

Por su parte, desde el club emitieron un comunicado en el que se explica todo lo sucedido y cómo siguen el episodio de cerca: “En la noche de este lunes (3), tras salir de un centro comercial en la región de Barueri (SP), el jugador Nicolas se vio involucrado en un accidente de tránsito que resultó en el fallecimiento de un peatón”.

Luego, explican cómo fue el accionar del futbolista: “Nicolas permaneció en el lugar brindando asistencia y activando el servicio de rescate. Posteriormente, se presentó en la Delegación de Policía para brindar las debidas aclaraciones. Se constató que el jugador no había ingerido bebidas alcohólicas y que su Documento Nacional de Habilitación (para conducir) se encontraba en situación regular”.

Nicolas Bosshardt juega de lateral izquierdo y fue promovido a primera división por el entrenador argentino Hernán Crespo X.com

Por último, explica que Nicolas Bosshardt se presentó ante la justicia: “Prestó declaración ante las autoridades competentes y tuvo garantizado el derecho de responder al procedimiento en libertad. El São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente lo ocurrido y brinda su solidaridad a los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación. El Club seguirá acompañando el caso a través de su departamento jurídico”.

El Tribunal de Justicia de San Pablo informó a la AFP que el lateral izquierdo de la cantera del club paulista, que ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana, deberá comparecer mensualmente ante la corte mientras dure el proceso y que tiene prohibido ausentarse de su jurisdicción de residencia por más de ocho días “sin aviso previo”.

Imagem do acidente envolvendo o jogador do São Paulo Nicolas Bosshardt.

Tirem suas conclusões;#acidente #spfc pic.twitter.com/7JF8aMKGGH — Henrique Brito (@HenriBritodb) August 4, 2026

De todos modos, se informó que se le suspende, igualmente, la autorización para conducir. El anciano fue socorrido en el lugar del incidente, “pero no resistió las heridas”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública. En un comunicado, la defensa del jugador aseguró que el hombre fallecido estaba “fuera del paso de peatones”, en “un lugar inadecuado para el cruce”. Ni el club ni la defensa hacen referencia a las acusaciones de que Bosshardt participaba en una carrera de autos callejera.

Nicolas Bosshardt nació el 8 de abril de 2007 y llamó la atención de todos en 2024 en la categoría Sub17. El lateral atrajo la atención de clubes europeos como Barcelona. En 2025, tras renovar su contrato hasta diciembre de 2029, fue cedido junto a Samuel Monteiro para un intercambio en Stuttgart de Alemania y regresó para competir en el Campeonato Brasileño Sub 20. Recientemente fue promovido al primer equipo de San Pablo por el entrenador argentino Hernán Crespo. En el primer equipo jugó cuatro partidos por el campeonato paulista de esta temporada, uno por el Brasileirão y otro por la Copa Sudamericana.