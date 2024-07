Nicolás González se lamentó por los goles errados y le hizo un pedido a los hinchas: “No me puteen”

Escuchar

La selección argentina consiguió su cuarto título desde que Lionel Scaloni es director técnico, el cual se inició como una renovación de jugadores respecto a la camada que había llegado a tres finales consecutivas entre 2014 y 2016. Si bien hubo referentes que se mantuvieron, como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, hubo varios que llegaron al seleccionado como opciones predilectas del entrenador. Uno de ellos es Nicolás González, quien el domingo reemplazó al capitán tras su lesión y generó varias jugadas de peligro.

El delantero mendocino que juega en Fiorentina no pudo convertir durante la Copa América y lamentó sus yerros en un video que capturó el influencer Nicolás Occhiato desde el campo de juego del Hard Rock Stadium. “Estoy en vivo, felicitaciones”, le dice el fundador de Luzu TV. “Me van a putear”, le advierte González señalando el teléfono. “¿Por qué?”, le pregunta Occhiato. “Porque me erré un montón de goles”, asegura el futbolista.

Tras ello, el influencer desmiente la afirmación del volante y le recuerda que cuando ingresó a los 18 del segundo tiempo funcionó como un revulsivo para el equipo que se sentía presionado por Colombia: “No, si cambiaste el partido”. “Lejos de putearte, yo por lo menos que estaba ahí en la tribuna vi que cambiaste el partido”, agrega.

Sin embargo, González resalta su falta de eficacia de cara al arco. “ No me entra, estoy re salado ”, dijo y saludó a los seguidores de la albiceleste con un mensaje: “ Espero que estén contentos, no me puteen ”.

Pese a no convertir en el certamen, González se convirtió en un hombre clave en el entramado de la selección para Scaloni. Su debut en el seleccionado fue en 2019 en la previa de la Copa América disputada en Brasil, justamente de la mano del DT que empezaba a hacer sus primeras armas en la mayor. Desde ese momento, el delantero que brilla en la Serie A de Italia jugó 39 partidos con el conjunto nacional y marcó cinco goles, aunque no participó del Mundial de 2022 por una lesión de último momento.

El posteo de Nicolás González tras la obtención de la Copa América

Tras el partido y los desaforados festejos, el exjugador de Argentinos Juniors usó su cuenta de Instagram para mostrar su alegría por lo sucedido y posteó una imagen con los dos trofeos de Copa América obtenidos bajo el mando de Scaloni. “Bicampeones señoras y señores”, expresó González, quien tuvo un rol destacado en el último tramo del partido y se llevó los aplausos de los fanáticos que estaban en el Hard Rock Stadium.

A su vez, sus seguidores de las redes sociales lo felicitaron por su labor: “Perdón por haber dudado de vos Nico, a mí no me da vergüenza admitir que no confiaba en vos”; “Lo que jugaste hoy, no tiene ningún sentido”; “Entraste y la rompiste, Nico”; “Deja de correr Nico”; “Te amamos Nico, entraste re bien en el partido” y “¡Qué partido, Nico! Te pido perdón de rodillas hermano, la rompiste toda”, fueron las menciones más destacadas hacia el rendimiento del actual jugador de la Fiorentina que se ganó el cariño del público a base de sacrificio.

LA NACION

Temas Copa América 2024