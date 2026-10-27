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Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: cómo le fue en sus tres Boca-River
El juez de 39 años se impuso en la elección sobre Facundo Tello y Yael Falcón Pérez
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El Superclásico ya tiene árbitro designado: Nicolás Ramírez dirigirá por cuarta vez un Boca-River. El partido, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura, se jugará este domingo a las 15, en la Bombonera.
El juez de 39 años se impuso en la elección sobre Facundo Tello y Yael Falcón Pérez. Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro y Silvio Trucco en el VAR, con Gastón Suárez como AVAR.
El historial de Ramírez en Superclásicos registra un triunfo de Boca y dos de River. Su debut fue en el torneo de 2024, con victoria 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo en la Bombonera, gracias al gol de Manuel Lanzini. Luego dirigió el 2-1 de River en el Monumental por el Apertura 2025, con tantos de Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi; Miguel Merentiel marcó para Boca. El antecedente más reciente fue también en la Bombonera: el 2-0 de Boca, dirigido por Claudio Úbeda, con goles de Exequiel Zeballos y Merentiel.
El primero terminó con polémica y una decisión suya incidió directamente en el resultado. Ramírez buscó marcar presencia desde el arranque: a los nueve segundos amonestó a Federico Gattoni por un topetazo contra Edinson Cavani. Después le costó sostener ese criterio. Dejó pasar infracciones de Luis Advíncula sobre Enzo Díaz, Marcos Rojo contra Facundo Colidio y Leandro González Pirez nuevamente sobre Cavani. También quedó corto con la amarilla a Nicolás Fonseca por una falta sobre Kevin Zenón y con otra a Rojo por una infracción contra Manuel Lanzini.
La mayor discusión llegó sobre el final, cuando anuló el gol de Milton Giménez que hubiese significado el 1-1 para Boca. En primera instancia convalidó el tanto, pero luego revisó la acción a instancias de Héctor Paletta, desde el VAR, y sancionó una “mano de inmediatez” del delantero. Boca reclamó, a su vez, una falta previa de Franco Armani sobre Giménez, antes de que la pelota impactara en su brazo derecho.
En el 2-1 de River en el Monumental tuvo una actuación mucho menos discutida. Quedaron apenas una amarilla tardía a Advíncula y otra exagerada a Tomás Belmonte, pero sin decisiones determinantes sobre el resultado.
Su último clásico, otra vez en la Bombonera, volvió a dejar decisiones discutidas. Ramírez se vio superado por varios pasajes del partido y omitió algunas tarjetas, entre ellas una posible segunda amarilla a Marcos Acuña por reiteración de faltas y otra a Lautaro Blanco por un pisotón sobre Lucas Martínez Quarta. También sancionó un penal para Boca por un choque de Milton Giménez contra Armani, pero Paletta volvió a intervenir desde el VAR y corrigió la decisión. También hubo discusión en el gol de Zeballos: en la acción previa, Giménez desacomodó a Paulo Díaz durante un salto y de esa jugada nació el ataque, aunque la infracción fue mucho más discutible.
Ramírez es uno de los árbitros mejor considerados por la Dirección Nacional de Arbitraje que conduce Federico Beligoy y en los últimos años fue ganando lugar en partidos de peso, con varios clásicos y encuentros decisivos. Incluso estuvo entre los nombres considerados para el Mundial, aunque finalmente no fue designado: los representantes argentinos fueron Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y, llamativamente, Darío Herrera.
Con Boca, su historial marca siete triunfos, dos empates y cinco derrotas. La particularidad es que en todo 2026 apenas lo dirigió una vez, en el 1-1 ante Racing. Con River, en cambio, tuvo mucha más presencia: ya lo arbitró siete veces solo en lo que va del año. En total, su registro con el Millonario es de 11 victorias, tres empates y siete caídas.
El último partido de Ramírez fue el triunfo 2-1 de Gimnasia sobre Huracán, en el Ducó, y también dejó una polémica: antes del 1-0 del Lobo, Enzo Martínez le cometió una falta a Leonardo Gil que no fue sancionada.
El fin de semana no estuvo como árbitro principal: fue VAR en Instituto-Riestra.
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