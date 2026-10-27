Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: cómo le fue en sus tres Boca-River

El Superclásico ya tiene árbitro designado: Nicolás Ramírez dirigirá por cuarta vez un Boca-River. El partido, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura, se jugará este domingo a las 15, en la Bombonera.

El juez de 39 años se impuso en la elección sobre Facundo Tello y Yael Falcón Pérez. Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro y Silvio Trucco en el VAR, con Gastón Suárez como AVAR.

El historial de Ramírez en Superclásicos registra un triunfo de Boca y dos de River. Su debut fue en el torneo de 2024, con victoria 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo en la Bombonera, gracias al gol de Manuel Lanzini. Luego dirigió el 2-1 de River en el Monumental por el Apertura 2025, con tantos de Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi; Miguel Merentiel marcó para Boca. El antecedente más reciente fue también en la Bombonera: el 2-0 de Boca, dirigido por Claudio Úbeda, con goles de Exequiel Zeballos y Merentiel.

Nicolás Ramírez le muestra la amarilla a Marcos Rojo en su primer Superclásico, en 2024 Daniel Jayo - Getty Images South America

El primero terminó con polémica y una decisión suya incidió directamente en el resultado. Ramírez buscó marcar presencia desde el arranque: a los nueve segundos amonestó a Federico Gattoni por un topetazo contra Edinson Cavani. Después le costó sostener ese criterio. Dejó pasar infracciones de Luis Advíncula sobre Enzo Díaz, Marcos Rojo contra Facundo Colidio y Leandro González Pirez nuevamente sobre Cavani. También quedó corto con la amarilla a Nicolás Fonseca por una falta sobre Kevin Zenón y con otra a Rojo por una infracción contra Manuel Lanzini.

La mayor discusión llegó sobre el final, cuando anuló el gol de Milton Giménez que hubiese significado el 1-1 para Boca. En primera instancia convalidó el tanto, pero luego revisó la acción a instancias de Héctor Paletta, desde el VAR, y sancionó una “mano de inmediatez” del delantero. Boca reclamó, a su vez, una falta previa de Franco Armani sobre Giménez, antes de que la pelota impactara en su brazo derecho.

Milton Giménez toca la pelota con el brazo antes de marcar el 1-1 ante River, en 2024: Ramírez anuló el gol a instancias del VAR Santiago Filipuzzi

En el 2-1 de River en el Monumental tuvo una actuación mucho menos discutida. Quedaron apenas una amarilla tardía a Advíncula y otra exagerada a Tomás Belmonte, pero sin decisiones determinantes sobre el resultado.

Su último clásico, otra vez en la Bombonera, volvió a dejar decisiones discutidas. Ramírez se vio superado por varios pasajes del partido y omitió algunas tarjetas, entre ellas una posible segunda amarilla a Marcos Acuña por reiteración de faltas y otra a Lautaro Blanco por un pisotón sobre Lucas Martínez Quarta. También sancionó un penal para Boca por un choque de Milton Giménez contra Armani, pero Paletta volvió a intervenir desde el VAR y corrigió la decisión. También hubo discusión en el gol de Zeballos: en la acción previa, Giménez desacomodó a Paulo Díaz durante un salto y de esa jugada nació el ataque, aunque la infracción fue mucho más discutible.

El juez de 39 años fue considerado para dirigir en el Mundial, pero finalmente los elegidos fueron Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera Santiago Filipuzzi

Ramírez es uno de los árbitros mejor considerados por la Dirección Nacional de Arbitraje que conduce Federico Beligoy y en los últimos años fue ganando lugar en partidos de peso, con varios clásicos y encuentros decisivos. Incluso estuvo entre los nombres considerados para el Mundial, aunque finalmente no fue designado: los representantes argentinos fueron Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y, llamativamente, Darío Herrera.

Con Boca, su historial marca siete triunfos, dos empates y cinco derrotas. La particularidad es que en todo 2026 apenas lo dirigió una vez, en el 1-1 ante Racing. Con River, en cambio, tuvo mucha más presencia: ya lo arbitró siete veces solo en lo que va del año. En total, su registro con el Millonario es de 11 victorias, tres empates y siete caídas.

El último partido de Ramírez fue el triunfo 2-1 de Gimnasia sobre Huracán, en el Ducó, y también dejó una polémica: antes del 1-0 del Lobo, Enzo Martínez le cometió una falta a Leonardo Gil que no fue sancionada.

El fin de semana no estuvo como árbitro principal: fue VAR en Instituto-Riestra.