Nicolás Tagliafico tiene molestias físicas y está en duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026

KANSAS CITY (enviado especial).- Que La selección argentina llegó a Estados Unidos envuelta en un océano de contratiempos ya no quedan dudas. De hecho, todavía no está cerrada la lista oficial de 26 futbolistas: es inminente que Lionel Scaloni anuncie quién reemplazará a Leonardo Balerdi, que quedó al margen tras sufrir un desgarro el último fin de semana. El entrenador argentino eligió dejar pasar los dos amistosos, ante Honduras e Islandia, para ver si algún otro de los tocados no cumplía con sus expectativas para formar parte y también prever que no ocurriera otro inconveniente. Además, claro, se tomó su tiempo para acertar la posición por reforzar.

Y mientras el resto de los que llegaban con molestias daban señales positivas, este jueves, día de la inauguración del Mundial, sobrevuela otro problema. Nicolás Tagliafico, una fija en el equipo titular, está con una sobrecarga muscular y se suma a la lista de incógnitas para el conjunto que saldrá desde el inicio en el debut de Argentina, el próximo martes, a las 22 (hora de nuestro país), ante Argelia. El lateral izquierdo de Lyon disputó el amistoso contra Honduras (de hecho, a él le cometieron el penal con el que la selección abrió el marcador), pero fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Medina.

Tagliafico era una fija de Scaloni para el equipo del debut JAY BIGGERSTAFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni explicó que Tagliafico había salido por cansancio. “Les expliqué [a los jugadores] que cuando salimos a la cancha no hay otra cosa que brindarse al máximo por esta camiseta. Lo único que podíamos hacer como cuerpo técnico era ahorrar minutos. Si alguno estaba cansado o tenía algún problemita, como Nico [Tagliafico], que estaba cansado, y Valentín [Barco], que tenía amarilla, íbamos a sacarlo. El futbolista es muy noble: cierra los ojos y lo que tenga que pasar, va a pasar", dijo el DT.

Sin embargo, el defensor no volvió a entrenarse al ritmo de sus compañeros. Incluso, en el partido siguiente, ante Islandia, el martes último, ni siquiera estuvo entre los suplentes. Y ahora que Scaloni empezó a subir las cargas para exigirlos a todos, sigue sin practicar de manera normal.

Una de las causas pudo ser el césped del Kyle Field, que si bien no es sintético, es de bermuda híbrida, un suelo duro, especial para soportar el calor y el uso intensivo; al parecer, eso lo cargó por demás. No está descartado aún, están evaluando su evolución y es probable que se haga algún estudio.

Facundo Medina, en acción ante Islandia; el defensor de Olympique de Marsella es una alternativa para el lateral izquierdo TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué variantes tiene Scaloni en esa posición? El primero es Facundo Medina, naturalmente central zurdo, pero que puede cumplir esa función si se lo requiere, al igual que Lisandro Martínez. El otro es Nico González, originalmente delantero, pero que con los años se transformó en un especialista de toda la banda izquierda. Empero, González también está con una leve molestia y se entrenó de manera diferenciada.

Este jueves, mientras el Mundial ya habrá dado su puntapié inicial, la selección trabajará por la tarde (a las 20 de nuestro país). Una nueva oportunidad para Scaloni de exigir a fondo a sus dirigidos, mientras medita la confirmación del jugador número 26. Le juega a favor el reloj: le quedan cinco días para el estreno.

Los otros rezagados

Argentina llegó a Estados Unidos con varios futbolistas disminuidos por distintos inconvenientes. Por ejemplo, Emiliano Dibu Martínez. El arquero convive con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, como no fue operado, el tratamiento pasa por darle tiempo a la lesión y evitar impactos en la zona afectada. Se espera que pueda estar ante Argelia.

Julián Alvarez (esguince en el tobillo izquierdo) ya se entrenó con sus compañeros y hay esperanzas de que pueda estar, aunque sea entre los suplentes. En tanto, Leandro Paredes continúa recuperándose de un microdesgarro en el isquiotibial derecho.