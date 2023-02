No es sólo lo que ganó el Manchester City, es lo que otros perdieron

escuchar

Los jugadores del Watford se sentaron en silencio, desconsolados en el vestuario de Wembley. La final de la FA Cup de 2019 era “su momento”, como había dicho el veterano capitán del equipo, Troy Deeney. Como la mayoría de sus compañeros, Deeney nunca había ganado un gran honor. El club llevaba 35 años sin disputar la gran final del fútbol inglés.

Ganar era improbable, por supuesto -“grandes favoritos”, había calificado Deeney a su equipo-, dado que el Manchester City, vigente campeón de la Premier League, se interponía en el camino. Pero la suspensión voluntaria de la incredulidad es la carta de presentación de la Copa de Inglaterra. El lema oficial del Watford para el partido era “Imagina si”. Toda la ciudad se había engalanado con los colores amarillo y negro del equipo. La final se presentaba como la cúspide de la redención personal de Deeney.

Y entonces llegó la realidad. El Manchester City de Pep Guardiola hizo trizas al Watford. Una ventaja de dos goles en el descanso se convirtió en un 6-0 al final, la derrota más abultada en una final en más de un siglo. Deeney condujo a su equipo a recoger la medalla de plata, y luego a un vestuario silencioso y desolado. “No hay mucho que decir”, dijo el delantero Andre Gray.

El comunicado subido subrepticiamente a la página web de la Premier League el lunes por la mañana -el que confirmaba que la liga deportiva más popular del planeta había acusado a su campeón en serie de más de 100 infracciones de las normas, repartidas a lo largo de su meteórico ascenso desde que se autoidentificó como un segundón hasta convertirse en uno de los clubes más ricos y poderosos del mundo- se leía un poco como una lista de colorantes y conservantes artificiales.

Temporada por temporada, la declaración detallaba cada una de las supuestas transgresiones del City: reglas B.13, C.71, C.72, C.75 (modificada a C.79) y C.80 para el año 2009-10; B.13, C.78, C.79, C.86 y C.87 para la siguiente campaña, y así sucesivamente.

El rosario de letras y números, producto de cuatro años de minuciosa investigación y de interminables disputas legales entre la Premier League y uno de sus accionistas, corrió y corrió, sumándose a lo que es casi con toda seguridad el mayor escándalo que ha golpeado a la Premier League en sus 31 años de existencia.

Las infracciones, después de todo, son graves. El City está acusado de inflar el valor de los acuerdos de patrocinio para poder cumplir las medidas de control de costos de la liga; de no facilitar información financiera “que ofrezca una visión veraz y justa de la situación financiera del club”; de no revelar los pagos contractuales a directivos y jugadores; de no cooperar con la propia investigación.

Y también las posibles consecuencias. El club, no hace falta decirlo, niega “rotundamente” cualquier irregularidad y sigue confiando en que podrá limpiar su nombre cuando tenga la oportunidad de presentar lo que llamó pruebas “irrefutables” en su defensa ante un panel independiente en los próximos meses y, muy probablemente, años.

Sin embargo, si el Manchester City es declarado culpable, entonces podrán empezar los castigos. El jurado, según los estatutos de la liga, tiene vía libre para imponer la sanción que considere oportuna. Los precedentes nacionales van desde fuertes multas hasta la deducción de puntos. Sanciones más severas, como despojar al City de sus títulos e incluso expulsar al club de la liga, son al menos teóricamente posibles.

En ese caso, no sólo sufriría el City. También lo sufriría la Premier League. Tener que poner un asterisco junto a más de una década de su historia orgullosamente melodramática -incluidos algunos de sus momentos más icónicos- traería consigo un considerable retroceso para la propia competición.

Sin embargo, presentar el caso de la Premier League en esos términos, como una batalla por el poder entre dos organismos, como un indicador de una mayor regulación, como un acontecimiento político, es no entenderlo.

Es fácil perderlo de vista, entre la arcaica jerga legal y la descarnada lista de normas y disposiciones y cláusulas que se acusa al City de incumplir, pero en el fondo de las acusaciones de la Premier League hay un costo humano.

El deporte sólo funciona si existe un conjunto común de reglas. Es posible, por supuesto, no estar de acuerdo con esas reglas, sentir que son arbitrarias o anticuadas o escritas por una élite interesada en proteger sus propias posiciones, la opinión que el City (entre otros) ha adoptado sobre los intentos del fútbol de controlar los costos. Y en algunos casos, esa disidencia es más que legítima.

Pero la idea de que cuando la tiranía es ley, la revolución no se sostiene, no en el deporte. No es sólo que la integridad de toda la actividad se base en la aceptación común de las reglas -la suposición de que todos, ya sean equipos o atletas, compiten en las mismas condiciones-, es que el propio significado se basa en ello. Las reglas dan sentido al ejercicio.

Si se descubre que el City estaba haciendo caso omiso de esas reglas, por muy injustas que el club las considere, entonces el verdadero daño -más que reputacional- ha sido para los equipos a los que se ha enfrentado por el camino.

Puede que el Manchester United y el Liverpool, los dos clubes que han perdido por poco los títulos de la Premier League a manos del City en la última década, sientan poca simpatía. Al fin y al cabo, son los clubes más laureados de la historia de Inglaterra, capaces de consolarse con un sinfín de glorias diferentes.

Pero no serían los únicos en haber perdido. El Stoke City perdió la final de la Copa de Inglaterra contra el Manchester City en 2011. Fue la primera gran final del Stoke desde 1972. Tres años después, el City se impuso al Sunderland en la Copa de la Liga. Unos años después de eso, el Watford fue a Wembley en 2019, y fue “reventado”, como dijo Andre Gray.

El Manchester City mereció ganar todos esos partidos, por supuesto. En cada ocasión, fue mucho mejor equipo. Sus adversarios aceptaron su suerte de buen grado. No objetaron el resultado. “Sabemos lo superiores que son a nosotros”, declaró Gray, incluso cuando sus compañeros de equipo estaban asimilando su humillación en el santuario de los vestuarios.

Que el City fue mejor no está en duda. Lo que está en juego, en cambio, es si estaba en condiciones de llegar a todas esas finales, de ganar todos esos trofeos, operando bajo las mismas reglas y restricciones que todos los demás. Si no fue así, no hay castigo, por duro que sea, que devuelva lo perdido.

