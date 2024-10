Pep Guardiola evitó referirse a su continuidad en Manchester City: “Cuando pase, pasará”

Escuchar

Pep Guardiola se negó a responder a la pregunta de los aficionados del Manchester City que este fin de semana le pedirán que se quede en el club. Pero el técnico ofreció otra tentadora visión de sus planes para su propio futuro, especialmente en relación con el elefante en la habitación de sus 115 cargos por la Premier League. “No voy a hablar de este tema. Cuando pase, pasará”, lanzó, sin vueltas.

Los aficionados del City han recaudado más de 1.000 libras para crear una pancarta que rezará: «Pep Guardiola, queremos que te quedes» en su lengua catalana nativa. El técnico no quiso dar una respuesta directa, y se ofreció a reembolsar a los aficionados su desembolso, pero sí habló de su afinidad con el City y de lo que influirá en su decisión, incluidos los cobros.

En definitiva, Guardiola aseguró que confía plenamente en la jerarquía del City y que no abandonará su lealtad en función de las consecuencias que puedan suceder en lo que resta de temporada.

“Me enamoré [de la afición] desde el primer día que estuve aquí. Lo que tenga que pasar, pasará”, afirmó. “Soy parte de este club. Está en lo más profundo de mis huesos”.

Guardiola todavía no levanta el pulgar a su continuidad JOE KLAMAR - AFP

La decisión del contrato de Guardiola se complica por las acusaciones pendientes del club por parte de la Premier League, que actualmente están siendo escuchadas por un panel independiente en un tribunal de Londres. Se espera un veredicto para el año que viene, que podría exonerar al City de todos los cargos o acarrearle graves consecuencias si se demuestran las acusaciones más graves.

El club siempre ha negado todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, dado que Guardiola acaba contrato en junio, es posible que quiera esperar al veredicto antes de comprometer su futuro con el club, donde hay muchas incógnitas de cara a la próxima temporada.

A la pregunta de si se siente en la obligación de defender a su club, Guardiola respondió: «La mejor manera de defender al club es con un abogado: «La mejor manera de defender al club es ganando partidos. No podemos malinterpretar la razón por la que estoy aquí. Al mismo tiempo, soy la persona que más habla a través de los medios de comunicación y envía mensajes a los aficionados o donde sea. Por supuesto que quiero defender a mi club.

Los hinchas de Manchester City le pedirán a Guardiola que continúe al frente del equipo después de la presente temporada Dave Thompson - AP

“Confío en los propietarios, especialmente en el presidente por la relación, y en los directores generales y en todos los que trabajan aquí desde hace muchos años. Les conozco bien, más que cualquiera de vosotros. Para la gente de alrededor, pero la mejor manera de defender es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Cada uno que trabaja aquí tiene su responsabilidad. Mi responsabilidad es llevar de la mano a mis jugadores y juntos ganar partidos. El resto, hay situaciones en ocho, nueve años allí, algunas esperadas, otras difíciles de lidiar. No hay que quejarse y hay que hacer lo que hay que hacer. Por supuesto, soy parte de este club, me encanta este club y siempre será así. No puede ser diferente por la forma en que me tratan desde el primer día. Es imposible, cuando das algo y ellos me dan mucho. El resto son las consecuencias”.

Guardiola también se mostró molesto con la decisión de FIFA de abrir una ventana especial de transferencias en junio de 2025, con el fin de que los clubes puedan potenciarse de cara al Mundial de Clubes. “Quizá la FIFA necesita decirme qué jugadores cree que son mejores. No lo entiendo. Nos llevaremos a toda la plantilla. Jugaremos más de un partido así es que nos llevaremos a más de once jugadores”, dijo el entrenador. Y continuó: “No sé quienes serán los mejores jugadores, depende de la forma en la que lleguen en ese momento. Quizá los mejores jugadores para la FIFA lleguen en muy malas condiciones, podría pasar por muchas razones: personales, físicas, lesiones… y entonces tendremos que poner a otros jugadores”, añadió con ironía.

