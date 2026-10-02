North Macedonia vs. Escocia por el Liga de Naciones, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre North Macedonia y Escocia correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones se disputará este sábado 3 de octubre a las 15.45 h en el estadio Tose Proeski Arena, ubicado en la ciudad de Skopje.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos recientes en el torneo. North Macedonia arriba tras perder 2-0 frente a Eslovenia en su presentación previa, mientras que Escocia también viene de una caída, al haber sido derrotado 3-0 por Suiza.

Números que anticipan el duelo

El partido en el Tose Proeski Arena representa una oportunidad crucial para que ambos conjuntos sumen sus primeros puntos en esta etapa de la competición, buscando mejorar su efectividad ofensiva tras los resultados adversos en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, el resultado de este enfrentamiento es determinante para sus aspiraciones dentro del grupo B1. Una victoria les permitiría escalar posiciones y mantenerse con expectativas reales de clasificación, mientras que un nuevo traspié complicaría seriamente sus posibilidades de avanzar en la Liga de Naciones.