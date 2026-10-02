Saltar al contenido principal
LA NACION

North Macedonia vs. Escocia por el Liga de Naciones, 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo North Macedonia y Escocia en el marco de la jornada 3 del grupo B1 en la fase de grupos del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
North Macedonia vs. Escocia por el Liga de Naciones, 2026: día, hora y cómo seguir online
North Macedonia vs. Escocia por el Liga de Naciones, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre North Macedonia y Escocia correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones se disputará este sábado 3 de octubre a las 15.45 h en el estadio Tose Proeski Arena, ubicado en la ciudad de Skopje.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos recientes en el torneo. North Macedonia arriba tras perder 2-0 frente a Eslovenia en su presentación previa, mientras que Escocia también viene de una caída, al haber sido derrotado 3-0 por Suiza.

Números que anticipan el duelo

El partido en el Tose Proeski Arena representa una oportunidad crucial para que ambos conjuntos sumen sus primeros puntos en esta etapa de la competición, buscando mejorar su efectividad ofensiva tras los resultados adversos en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, el resultado de este enfrentamiento es determinante para sus aspiraciones dentro del grupo B1. Una victoria les permitiría escalar posiciones y mantenerse con expectativas reales de clasificación, mientras que un nuevo traspié complicaría seriamente sus posibilidades de avanzar en la Liga de Naciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Irlanda vs. Israel: brazaletes negros, sin saludos y una revancha entre molinos y lagos termales
    1

    Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales

  2. Zidane recordó el cabezazo a Materazzi antes de volver a enfrentar a Italia, 20 años después
    2

    Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”

  3. Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo
    3

    Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo

  4. Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y una expulsión a los ¡17 segundos!
    4

    UEFA Nations League: Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y expulsión a los ¡17 segundos!