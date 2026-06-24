Noruega vs. Francia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El primer puesto del Grupo I del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será para Noruega o Francia, que se enfrentarán este viernes a las 16 (hora argentina) en el estadio de Boston con el objetivo en común de, ya clasificados a 16avos de final, avanzar como líderes. El partido se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el inglés Michael Oliver, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.71 contra 4.92 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los noruegos. El empate llega a 4.50.

Los dos equipos afrontarán el compromiso con la tranquilidad de saber que ya están clasificados, pero con la necesidad de quedarse con el primer puesto pensando en lado del cuadro que decantarán y en los cruces de eliminación directa camino a la final del 19 de julio.

En sus anteriores encuentros vencieron a Senegal e Irak y tienen seis puntos, con la salvedad de que el elenco de Didier Deschamps está por encima porque tiene mejor diferencia de goles (+5 contra +4). Es así que le alcanzará con empatar para quedarse con el liderazgo al que es favorito desde que comenzó el torneo.

Justamente el entrenador francés dejó momentáneamente la delegación de Francia y regresó a su país a raíz del fallecimiento de su madre. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que no estará en los entrenamientos y, tampoco frente a los noruegos porque se reincorporará luego, tras participar de las exequias.

Por tratarse de dos equipos que pertenecen a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), tienen un historial con muchos partidos entre sí aunque no se enfrentan desde 2014. Por entonces, jugaron un amistoso en la previa al Mundial de Brasil y goleó Francia 4 a 0.

En simultáneo a Noruega vs. Francia, se jugará Senegal vs. Irak en Toronto. Ambos equipos perdieron los dos encuentros y ya no tienen chances de alcanzar a los europeos, por lo que apuntan a conseguir un triunfo para aspirar a avanzar como terceros. No obstante, cualquiera que se imponga necesitará hacerlo por muchos goles para engrosar sus dividendos y tener más posibilidades.