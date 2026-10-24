Ñublense vs. Coquimbo Unido por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ñublense y Coquimbo Unido correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile se disputará este domingo 25 de octubre a las 12.30 h en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, ubicado en la ciudad de Chillán.

El momento de los equipos

Ñublense llega al compromiso tras una dura derrota frente a Universidad de Chile por 6-0. Por su parte, Coquimbo Unido atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una contundente victoria por 5-2 ante Colo-Colo en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento de ambos equipos en sus encuentros previos marca una disparidad significativa en el aspecto defensivo y ofensivo. Mientras el equipo local buscará recuperarse de una jornada adversa, la visita llega con el impulso anímico de haber convertido cinco goles en su duelo más reciente.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la etapa definitoria del torneo. Sumar de a tres es vital para Ñublense en su objetivo de reponerse, mientras que Coquimbo Unido intentará capitalizar su buen momento para escalar posiciones en la tabla.