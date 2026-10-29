Nuevas críticas del presidente de River, Stefano Di Carlo, a la AFA y a Chiqui Tapia tras el cambio en los torneos

En medio de la elevada tensión que existe entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el club tuvo voz este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad en Ezeiza y votó en contra del proyecto del nuevo torneo para 2027.

Desde el momento en que el millonario decidió volver a participar en la mesa de decisiones, una de las propuestas era la de cambiar el formato de las competencias, con una reducción gradual de equipos como prioridad, además de un reordenamiento del calendario y otras cuestiones administrativas. Sin embargo, el cambio no convence a los dirigentes del club de Núñez.

En Ezeiza, River estuvo representado a través de su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, pero el que salió públicamente a mostrar el descontento fue Stefano Di Carlo, el presidente, con críticas a la AFA y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia. “No acompañamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético, aunque genera una leve mejora. Es increíble por qué no fue así desde hace tres años, pero más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, manifestó quien lidera a la entidad millonaria.

"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS" ⚪🔴



A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo.



🗣️"Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo… pic.twitter.com/Fn9f1GD7Ws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Y agregó: “River no pidió que haya 10 descensos directos, como se dice. Hay que construir un camino, que lo estamos haciendo junto a Estudiantes, que presentamos un documento para hacer algo gradual para ir hacia un formato más normal. Estamos en esa tarea y esto es largo”.

Asimismo, se esperaba que durante el viernes sucediera la conferencia de prensa conjunta entre River y Boca, como había sucedido antes del último enfrentamiento en el Monumental. No obstante, en vísperas del duelo por la Liga Profesional que se hará el domingo en la Bombonera, River no se presentará esta vez.

Así, no se dará la charla y foto entre los capitanes, los presidentes, el árbitro -será Nicolás Ramírez- y Tapia. Hay antecedentes similares con el conjunto de Núñez bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis y por entonces se lo sancionó con una multa económica. En cambio, desde el Xeneize ya se confirmó que sí estarán y que Leandro Paredes volverá a hablar.

Stefano Di Carlo, presidente de River, que votó en contra del cambio de formato en la Liga Profesional y no acudirá a la conferencia previa al superclásico, que no tendrá representantes del millonario Ricardo Pristupluk

La Liga sacó un comunicado al respecto en el que remarca la negativa del millonario a asistir e indica que “lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los superclásicos”. Y agrega: “Este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos. En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos”.

Allí, además, señala que la Liga Profesional “lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”. El diálogo, a decir de la publicación, se cortó: “No dieron más respuestas al respecto”.

Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye pic.twitter.com/DLgi8tF03V — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 29, 2026

Di Carlo fue más allá de la postura respecto del nuevo formato del torneo, con un mensaje enfocado en Tapia. “La responsabilidad de los arbitrajes es del presidente de la AFA. Hay que empezar a mirar hacia arriba”, sostuvo sobre la estructura operativa liderada por Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje y secretario general del gremio de la Asociación de Árbitros.

“Siempre hay que estar en guardia alta. Pareciera que esto es nuevo, pero la mayor parte de la dirigencia actual estamos hace mucho. Yo llevo 13 años, fui Secretario General, estamos en una situación de guardia alta hace más de una década, no es nuevo... Lo que tiene que acompañar es el fútbol de River y por eso hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en el mercado de pases y mejorando cada vez más lo que tenemos para defendernos en el fútbol, como ha sido siempre”.

"ESTAMOS EN GUARDIA ALTA HACE MÁS DE UNA DÉCADA" 👀⚪🔴



Ante la pregunta de @maxigrillo, STEFANO DI CARLO respondió y se refirió a la actual postura de RIVER en la previa del Superclásico ante Boca.



🗣️"Siempre hay que estar en guardia alta. Lo que tiene que acompañar es el… pic.twitter.com/t7dPrHwfxD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Las diferencias entre River y la AFA se profundizan, está todo en carne viva, a la vista.