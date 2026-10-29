Nuevo formato de la Liga Profesional 2027: cómo es y cuántos campeones habrá por año

A partir de 2027, el torneo de Primera División del fútbol argentino cambiará de formato por sexta vez en los últimos diez años. Después de muchos reclamos, los 30 clubes volverán a enfrentarse todos contra todos. Este jueves, la Liga Profesional, entidad que rige la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó los cambios de cara a la temporada que viene.

Al igual que en 2025 y 2026, se jugará el Apertura y el Clausura, ambos con formato de copa -aunque cuentan como liga-, y los puntos obtenidos por cada club en ambos campeonatos se sumarán en la Tabla Anual. Hasta ahí, no hay modificaciones con respecto a los últimos años. La novedad es que, a partir de ahora, ya no habrá dos grupos diferentes, sino que cada club jugará contra los otros 29 equipos y dos veces contra su clásico rival, una como local y otra como visitante.

Belgrano ganó el Torneo Apertura 2026 y se clasificó a la Copa Libertadores 2027 Nicolas Aguilera - AP

En el primer semestre se llevará a cabo el Apertura, con 15 fechas, una de esas contra el clásico o “club pareja”, en las que todos suman unidades para la misma tabla. Al término de esa etapa regular, los 16 mejores avanzarán a octavos y habrá instancias de eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado hasta llegar a las semifinales, que se jugarán en sede neutral al igual que la final, partido que definirá el primer campeón del 2027.

En el segundo semestre, después de un receso, se realizará el Clausura con el mismo formato. El fixture, que tendrá todos los enfrentamientos que no se dieron en el Apertura más un clásico para cada uno, se retomará desde la fecha 16 hasta la 30, aunque para ese torneo todos volverán a arrancar de cero. Es decir: los puntos obtenidos en las primeras 15 jornadas seguirán contando para la Tabla Anual, pero no se arrastrarán al Clausura.

Estudiantes de La Plata ganó el Torneo Clausura 2025 y se metió en la Libertadores 2026, en la que jugará la final Fotobaires / Juan Jose Garcia

Al término de la temporada habrá, como mínimo, tres campeones: el del Apertura, el del Clausura y el de la Tabla Anual (Campeón de Liga). Después, salvo modificaciones, habrá otros cuatro títulos en juego: Trofeo de Campeones (ganador del Apertura vs. ganador del Clausura), Supercopa Argentina (ganador del Trofeo de Campeones vs. ganador de la Copa Argentina), Supercopa Internacional (ganador del Trofeo de Campeones vs. Campeón de Liga) y Campeón del año (triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional).

La clasificación a las copas internacionales y el sistema de descensos (uno por promedio y otro por Tabla Anual) no sufrirán modificaciones.

Claudio "Chiqui" Tapia casi no recibió oposición en el nuevo formato: solo River votó en contra @AFA

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - Nueve

Belgrano - Siete

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido) - Cuatro

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno

Títulos nacionales