Octavos de final del Torneo Clausura 2026, en vivo: así están los cruces de playoffs mientras se juega la fecha 15

La primera ronda del Torneo Clausura 2026 entró en su recta final. Ya hay ocho equipos clasificados a octavos: Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Justicia, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata. A falta de dos jornadas para que finalice la etapa regular, quedan ocho cupos vacantes que se irán definiendo con el correr de los partidos. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la zona A hay cinco clubes con el boleto asegurado a la próxima instancia mientras se desarrolla la fecha 15: la Gloria (32 puntos), el Fortín (27), el xeneize (27), el Halcón de Florencio Varela (27) y el Granate (24). Los tres cupos restantes, hasta el momento, estarían quedando en manos de Newell’s (21), Gimnasia de Mendoza (20) e Independiente (19).

Instituto, el equipo con más puntos obtenidos en lo que va del Clausura, se metió en octavos Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

En la B, en tanto, ya avanzaron a octavos de final tres equipos: el Canalla (31 unidades), el Bicho (28) y el Lobo (28). River (23), Belgrano (22), Barracas Central (22), Sarmiento (21) y Huracán (19) se estarían apropiando de los cinco lugares restantes. El Globo tiene la misma cantidad de puntos que Independiente Rivadavia, al que supera en la tabla de posiciones por diferencia de gol (-4 contra -5 de la Lepra mendocina).

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Belgrano ganó el Apertura y, hasta el momento, se estaría metiendo en los octavos del Clausura Javier Ferreyra - LA VOZ

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

(5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Boca vs. Barracas Central (6B).

vs. Barracas Central (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).

vs. Belgrano (5B). (2A) Vélez vs. Sarmiento (7B).

vs. Sarmiento (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

Así está el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2026, mientras se juega la fecha 15 Canchallena

Los puntos que los clubes consigan en este certamen se sumarán a los obtenidos en el Apertura del primer semestre en la Tabla Anual y, también, en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027. El último, Estudiantes de Río Cuarto, descendió a la Primera Nacional junto a Aldosivi, el penúltimo del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.