Omar Artan, el árbitro del Mundial 2026 que terminó deportado, fue recibido como un héroe en Somalia
Uno de los jueces designados por la FIFA para la Copa del Mundo fue enviado de regreso a su país por supuestos problemas con su documentación; lo arroparon el primer ministro y una multitud
- 4 minutos de lectura'
Omar Abdulkadir Artan estuvo muy cerca de hacer historia para el arbitraje del fútbol. De 34 años, designado como el juez más destacado de 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial. Para empezar a cumplir ese sueño llegó el sábado pasado a Miami. Sin embargo, tras once horas de interrogatorio en el aeropuerto y unas cuantas más en una celda, fue deportado: lo embarcaron en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes de seguridad le informaran los motivos por los que se le prohibía el ingreso a los Estados Unidos.
Artan, uno de los 52 árbitros elegidos para la Copa del Mundo 2026 -había siete africanos, ahora serán seis-, aterrizó este miércoles en Mogadiscio, la capital de Somalia, donde fue recibido por una multitud de periodistas y aficionados al fútbol. En definitiva, un consuelo parcial. “Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado”, expresó el árbitro. Y afirmó, según la agencia AFP, que “tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado”.
Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos tienen la prohibición de viajar a los Estados Unidos, según impuso el gobierno de Donald Trump. Contactada por la agencia AFP, la policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó que “el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul. Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina”. La agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, añadió: “Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”.
Artan, el mejor árbitro africano de la temporada pasada, tiene el mismo nombre de un líder del grupo militar Al Shabab, que ocupa parte del territorio somalí. “Me preguntaron varias veces si alguna vez había conocido a representantes de Al Shabab. Les expliqué que no sabía nada de ese grupo militar, que solo estaba en Estados Unidos para hacer mi trabajo como árbitro”, comentó el árbitro.
El cálido recibimiento para Artan en Somalia
Referee Omar Artan was given a hero’s welcome as he arrived back in Somalia after he was denied entry to the US 🇸🇴 pic.twitter.com/mqQTDQIjNJ— BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026
El caso causó indignación en Somalia: el Ministerio de Juventud y Deportes defendió “la integridad” de Artan y lamentó que no hubiera sido posible revertir su expulsión pese a “intensas gestiones diplomáticas y negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y de la FIFA, con el fin de lograr una resolución inmediata”. La FIFA, por su parte, declaró que no podía intervenir en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones.
Al llegar a Somalia, el árbitro fue recibido por el primer ministro del país, Hamza Abdi Barre. El jefe del gobierno lo felicitó calurosamente por su trayectoria y lo animó a continuar con su carrera al más alto nivel.
Con el primer ministro de Somalia
🚨🇸🇴 | Accueilli en héros à son retour à Mogadiscio, l’arbitre international somalien,Omar Abdulkadir Artan a ensuite été reçu par le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre.— Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 10, 2026
Le chef du gouvernement l’a chaleureusement félicité pour son parcours remarquable et l’a encouragé à… pic.twitter.com/TPxumkt6J6
La historia se viralizó rápidamente, en medio de las políticas de inmigración de la administración Trump. Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos Hillary Clinton, se manifestaron en contra de lo sucedido. “Como anfitrión de la Copa del Mundo, Estados Unidos no debería impedir de manera frívola que los funcionarios ingresen al país para hacer su trabajo. Es terriblemente retrógrado. También es contraproducente. Las competiciones deportivas globales deberían mejorar el intercambio y las relaciones internacionales, no lo contrario”, escribió en X la exsecretaria estadounidense y primera dama de EE.UU. de 1993 a 2001.
As a World Cup host, the U.S. shouldn't be flippantly barring officials from entering the country to do their jobs.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 9, 2026
It's terribly backward.
It's also counterproductive.
Global sports competitions should improve international exchange and relations, not the reverse. pic.twitter.com/HpJNQHqXok
Artan, por lo pronto, regresó a su país y recibió una cálida bienvenida, casi como si fuera un héroe, en el aeropuerto de Mogadiscio, donde dio las gracias al gobierno y al pueblo somalíes, así como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron. “Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo”, sentenció.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
A días del arranque. Mundial 2026: qué se sabe de Tim Payne y el banderazo argentino para apoyar al defensor de Nueva Zelanda
A horas del comienzo del Mundial. Protestas, boicot y un insólito reclamo de los dueños de palcos del estadio: México, a pura tensión
Ahora, el debut. Resultado de Argentina vs. Islandia, por el segundo amistoso antes del Mundial
- 1
Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina
- 2
Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: “No me gustó, me jodió”
- 3
Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición
- 4
Lionel Messi rompió un récord de Ángel Labruna en la selección argentina y va por otros en el Mundial 2026