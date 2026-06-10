Omar Artan, el árbitro del Mundial 2026 que terminó deportado, fue recibido como un héroe en Somalia

Omar Abdulkadir Artan estuvo muy cerca de hacer historia para el arbitraje del fútbol. De 34 años, designado como el juez más destacado de 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial. Para empezar a cumplir ese sueño llegó el sábado pasado a Miami. Sin embargo, tras once horas de interrogatorio en el aeropuerto y unas cuantas más en una celda, fue deportado: lo embarcaron en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes de seguridad le informaran los motivos por los que se le prohibía el ingreso a los Estados Unidos.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, el más destacado de África en 2025, estaba designado para el Mundial pero EE.UU. no le permitió el ingreso KHALED DESOUKI - AFP

Artan, uno de los 52 árbitros elegidos para la Copa del Mundo 2026 -había siete africanos, ahora serán seis-, aterrizó este miércoles en Mogadiscio, la capital de Somalia, donde fue recibido por una multitud de periodistas y aficionados al fútbol. En definitiva, un consuelo parcial. “Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado”, expresó el árbitro. Y afirmó, según la agencia AFP, que “tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado”.

Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos tienen la prohibición de viajar a los Estados Unidos, según impuso el gobierno de Donald Trump. Contactada por la agencia AFP, la policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó que “el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul. Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina”. La agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, añadió: “Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”.

El árbitro Omar Artan, deportado por EE.UU. antes del Mundial, regresó a Somalia y fue recibido con mucho afecto Farah Abdi Warsameh - AP

Artan, el mejor árbitro africano de la temporada pasada, tiene el mismo nombre de un líder del grupo militar Al Shabab, que ocupa parte del territorio somalí. “Me preguntaron varias veces si alguna vez había conocido a representantes de Al Shabab. Les expliqué que no sabía nada de ese grupo militar, que solo estaba en Estados Unidos para hacer mi trabajo como árbitro”, comentó el árbitro.

El cálido recibimiento para Artan en Somalia

Referee Omar Artan was given a hero’s welcome as he arrived back in Somalia after he was denied entry to the US 🇸🇴 pic.twitter.com/mqQTDQIjNJ — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026

El caso causó indignación en Somalia: el Ministerio de Juventud y Deportes defendió “la integridad” de Artan y lamentó que no hubiera sido posible revertir su expulsión pese a “intensas gestiones diplomáticas y negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y de la FIFA, con el fin de lograr una resolución inmediata”. La FIFA, por su parte, declaró que no podía intervenir en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones.

Omar Artan fue nombrado árbitro del año en 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, que rige el fútbol en África FRANCK FIFE - AFP

Al llegar a Somalia, el árbitro fue recibido por el primer ministro del país, Hamza Abdi Barre. El jefe del gobierno lo felicitó calurosamente por su trayectoria y lo animó a continuar con su carrera al más alto nivel.

Con el primer ministro de Somalia

🚨🇸🇴 | Accueilli en héros à son retour à Mogadiscio, l’arbitre international somalien,Omar Abdulkadir Artan a ensuite été reçu par le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre.



Le chef du gouvernement l’a chaleureusement félicité pour son parcours remarquable et l’a encouragé à… pic.twitter.com/TPxumkt6J6 — Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 10, 2026

La historia se viralizó rápidamente, en medio de las políticas de inmigración de la administración Trump. Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos Hillary Clinton, se manifestaron en contra de lo sucedido. “Como anfitrión de la Copa del Mundo, Estados Unidos no debería impedir de manera frívola que los funcionarios ingresen al país para hacer su trabajo. Es terriblemente retrógrado. También es contraproducente. Las competiciones deportivas globales deberían mejorar el intercambio y las relaciones internacionales, no lo contrario”, escribió en X la exsecretaria estadounidense y primera dama de EE.UU. de 1993 a 2001.

As a World Cup host, the U.S. shouldn't be flippantly barring officials from entering the country to do their jobs.



It's terribly backward.



It's also counterproductive.



Global sports competitions should improve international exchange and relations, not the reverse. pic.twitter.com/HpJNQHqXok — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 9, 2026

Artan, por lo pronto, regresó a su país y recibió una cálida bienvenida, casi como si fuera un héroe, en el aeropuerto de Mogadiscio, donde dio las gracias al gobierno y al pueblo somalíes, así como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron. “Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo”, sentenció.