Orlando City SC vs. New England Revolution, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Orlando City SC y New England Revolution, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones más recientes. El conjunto local, Orlando City SC, buscará recuperarse tras haber sufrido una derrota por 4-0 frente a Charlotte FC. Por su parte, New England Revolution también arriba con el objetivo de cambiar el rumbo tras caer 2-1 ante Inter Miami CF en su último encuentro.

Números a tener en cuenta

El duelo presenta un desafío de reacción para ambas escuadras, que se encuentran en la recta final de la temporada regular. Aunque no se han especificado registros históricos recientes entre ambos, el rendimiento en la jornada 35 es crítico para consolidar las aspiraciones en la tabla de posiciones de la MLS.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las pretensiones de ambos equipos en esta etapa del torneo. Sumar tres puntos en esta instancia de la competencia es vital para que tanto Orlando City SC como New England Revolution puedan escalar posiciones y asegurar un cierre de temporada que les permita cumplir con sus objetivos deportivos.