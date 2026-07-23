Otamendi publicó una emotiva carta para despedirse de la selección argentina: “Ha sido el mayor honor de mi vida”

El futbolista Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina. A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, el histórico defensor central se despidió del conjunto albiceleste tras haber logrado el subcampeonato de la Copa del Mundo 2026.

“Me voy con la cabeza en alto”, expresó el futbolista en una extensa carta de agradecimiento en la que instó a las nuevas generaciones a “nunca dejar de creer” a pesar de los golpes, con lo que selló el punto final en su paso por la albiceleste.

El posteo de Otamendi en X

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", empezó Otamendi.

Pese a la frustración de no volver a levantar la copa tras la derrota ante España, el defensor argentino remarcó su trayectoria y el esfuerzo y dedicación que puso en cada partido con los colores del país.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, expresó.

Asimismo, agredió a la hinchada argentina que lo acompañó durante todos las citas con el conjunto albiceleste.

Nicolás Otamendi junto a Lionel Messi Julio Cortez - AP

“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, manifestó.

Lo que viene

También dedicó un mensaje de aliento de cara al futuro a las nuevas generaciones del plantel. “Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”, afirmó.

Sobre el final de la carta, concluyó: “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo”.

La despedida de Otamendi de la selección argentina tuvo lugar antes de su posible debut con River en el partido contra Barracas del próximo sábado. Este jueves el futbolista se sumó a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet sin tomarse vacaciones.