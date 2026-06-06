Otra alarma para Scaloni: Balerdi se desgarró y su lugar en el Mundial quedó en duda

KANSAS CITY, Estados Unidos.- (Enviado especial). Ni Honduras ni Islandia. Tampoco Argelia, Austria ni Jordania. El principal adversario de la selección argentina en la antesala del Mundial sigue siendo el mismo: las lesiones. Apenas habían pasado un par de horas desde que Lionel Scaloni advirtió en conferencia de prensa que se acercaba el momento de evaluar a los futbolistas con problemas físicos y tomar decisiones sobre la lista cuando Leonardo Balerdi, una de las principales alternativas en la defensa, abandonó la práctica en el estadio Kyle Field y volvió a encender las alarmas. El zaguero fue sometido a estudios y se confirmó que sufrió un desgarro, por lo que las próximas horas serán determinantes para saber si continúa o no entre los convocados. Y, por ahora, el panorama no parece demasiado alentador.

Aunque nunca acumuló demasiados minutos con la camiseta argentina, Balerdi terminó ganándose un lugar por su continuidad durante el ciclo y por el gran nivel que mostró en Olympique de Marsella. De hecho, su presencia prácticamente no estuvo en discusión cuando Scaloni armó la nómina de defensores. El cuerpo técnico lo tenía identificado como el cuarto marcador central, detrás de Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, e incluso asomaba como opción para jugar en el tercer partido del grupo si Argentina llegaba ya clasificada.

El defensor de 27 años ya había sufrido una lesión muscular en marzo, cuando quedó al margen de la fecha FIFA Prensa AFA

Sin embargo, el defensor de 27 años no pudo completar el entrenamiento de este viernes y, durante la madrugada argentina, fue sometido a estudios que confirmaron el peor escenario. Ahora, en Texas, Scaloni analiza los pasos a seguir. Solo en caso de tratarse de una lesión menor podría sostenerse en la lista, aunque la intención del cuerpo técnico es evitar seguir acumulando futbolistas lejos de su mejor versión. Por eso, no se descarta que la resolución llegue en las próximas horas, incluso antes del amistoso de este sábado a las 21 frente a Honduras, en College Station.

Según establece el reglamento de la FIFA, las selecciones pueden realizar modificaciones en la lista hasta 24 horas antes del debut, siempre que existan razones médicas que las justifiquen. El margen, por lo tanto, existe. Sin embargo, la idea es que cualquier reemplazante pueda integrarse cuanto antes y compartir la mayor cantidad posible de entrenamientos con el grupo. En ese contexto, el principal candidato a sumarse sería Marcos Senesi, de muy buena temporada en Bournemouth. De todos modos, en la prelista de 55 también figuraban Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

Leonardo Balerdi y Julián Álvarez, dos situaciones diferentes que mantienen en alerta al cuerpo técnico de la selección Prensa AFA

Para que Balerdi siga en la lista, la lesión debería ser de bajo grado. Pero incluso en ese escenario podría perderse, además de los amistosos previos, los dos primeros partidos de la selección en el Mundial: el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, y el lunes 22 frente a Austria, en Dallas. Y ese detalle no es menor. Esta Copa del Mundo trae desafíos extra que obligan a repartir mejor las cargas: el calor agobiante que se siente por estos días en esta parte de Estados Unidos, la incorporación de una ronda extra a partir de los 16avos de final y la posibilidad de cruzarse muy temprano con selecciones como Uruguay o España. Por eso, más allá de los nombres propios, Scaloni necesita llegar con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles.

“Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, fue tajante el entrenador, que aprovechará la jornada sin actividad hasta la noche para reunirse con el cuerpo médico y sus colaboradores y definir los pasos a seguir. Balerdi ya se había perdido la fecha FIFA de marzo, ante Mauritania y Zambia, en la Bombonera, también por un desgarro. En aquella oportunidad, su lugar fue ocupado por Lucas Martínez Quarta. Se trató de una lesión menor, que apenas lo dejó afuera de un partido con Olympique de Marsella, pero que hoy aparece como un antecedente que inevitablemente entra en el análisis.

Lionel Scaloni suma preocupaciones en defensa: además de la situación de Balerdi, todavía espera las recuperaciones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel @Argentina

En ese momento, antes de la lesión de Balerdi, el mensaje apuntaba a otros futbolistas que todavía no lograron entrenarse con normalidad desde la llegada a Estados Unidos o que continúan alternando trabajos junto al grupo con tareas diferenciadas. En esa situación aparecen Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos en la etapa final de recuperación de sus desgarros; Nicolás Paz, que arrastra un dolor en la rodilla izquierda producto de un fuerte traumatismo; Leandro Paredes, cuyo “microdesgarro” todavía le impide participar de los ensayos de fútbol; y Julián Álvarez, que sigue recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que lo dejó afuera de las últimas fechas de la liga española. A ellos se suma Emiliano Martínez, que realiza trabajos de campo sin utilizar la mano derecha mientras se recupera de una fractura en el dedo anular. Una lesión que lo privó de disputar los amistosos y que seguirá siendo monitoreada hasta los días previos al debut frente a Argelia.