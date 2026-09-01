Así reflejaron los diarios del mundo el retiro de Messi de la selección argentina: “El mejor de la historia se despide”

Luego de que Lionel Messi anunciara, a sus 39 años, su retiro de la selección argentina, distintos diarios del mundo reaccionaron a la noticia y expresaron su agradecimiento al campeón del mundo por medio de sus portadas. A través de una carta que compartió en sus redes sociales -y que fue escrita días después de la final del Mundial 2026-, el rosarino anunció que no jugará más con la Albiceleste y destacó sus dos décadas de trayectoria.

El diario español Marca realizó una portada especial para el jugador de Inter Miami a la que tituló: “Messi deja un hueco imposible de reemplazar”. En la tapa se ve una imagen del futbolista durante la final de la última Copa del Mundo, con la bandera argentina detrás y su dorsal 10 destacado.

Diario Marca: "Messi deja un hueco imposible de reemplazar"

Mundo Deportivo le dedicó una sentida despedida a Messi, en la que manifestó: “El mejor de la historia se despide de la Argentina con un Mundial, dos Copa América y 125 goles. Leo deja la selección con una emocionante carta”.

La despedida de Mundo Deportivo

Por su parte, el diario AS, también de España, no hizo para este martes 1° de septiembre una tapa especial por la noticia del ex Barcelona, sino que encabezó su edición con una entrevista exclusiva al ciclista Enric Mas. En tanto, en el pie de la página, el medio publicó tres noticias deportivas, entre ellas la de Messi, a quien definió como un “crack”.

La tapa de Diario As para este 1° de septiembre

La Gazzetta dello Sport, de Italia, priorizó en su portada de este martes la goleada de Roma ante Lecce y el fichaje de Woltemade a Juventus. La noticia del retiro de Messi la ubicó en uno de sus laterales junto con una imagen del atacante besando la Copa del Mundo. “Dice adiós a la Argentina y no jugará más en la selección”, tituló.

La porta de La Gazzetta dello Sport tras el retiro de Messi

El diario francés L’Equipe optó por una tapa similar, en la que la noticia sobre el 10 argentino fue puesta en un costado, en segundo plano. “Argentina pierde a su Messi”, escribió el medio junto con una foto del rosarino tras la conquista del Mundial 2022 en Qatar, ante el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

"La Argentina pierde a su Messi", dijo el medio francés

A Bola, de Portugal, dejó en primera plana la victoria de Benfica, sin embargo, reflejó a Messi. Con una imagen del astro argentino levantando la Copa del Mundo en 2022, el diario le dedicó un título, en el que expresó: “Fin de la magia de Messi en la albiceleste. El coloso argentino le dice ‘adiós’ a su selección”.

El diario portugués A Bola: "Ahora sí, punto final"

Por último, el diario Sport, con sede en Barcelona, destacó el retiro de Messi en su tapa con una imagen suya tras la derrota ante España y citas en su carta de despedida de la selección argentina.

Fuera del sector exclusivo del fútbol, The Guardian plasmó en su portada una foto del rosarino tras uno de sus goles a Argelia en el Mundial 2026 e informó: “Messi se retira del fútbol internacional”.

La portada de The Guardian para Messi

El País, de España, dejó en su encabezado un lugar para la noticia del retiro del capitán: junto con una foto del 10 durante la última final de Mundial, escribió: “Messi dice adiós a la selección argentina”. Asimismo, el diario español El Mundo no dedicó un espacio a Messi en su portada de este martes y la única noticia deportiva que plasmó fue la victoria de Alcaraz ante el tenista ruso Roman Safiullin.