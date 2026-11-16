Pablo Longoria: el director deportivo de River al que (casi) nadie le conoce la voz: “el container”, dos refuerzos y muchas dudas

Para conocer su voz hay que introducir su nombre y apellido en YouTube. El primer resultado que arrojará la búsqueda es una entrevista que le concedió al prestigioso diario deportivo Marca. Allí el título del reportaje se refiere a una comida con Florentino Pérez, el todopoderoso presidente de Real Madrid. En ese momento, Pablo Fernández Longoria, tal como indica su DNI, era el mandamás de Olympique Marsella y se codeaba con muchos nombres de peso en Europa. Hoy, un año después, ya con 40 otoños, el hombre nacido en Oviedo, España, es el director deportivo de River, un rol que prácticamente no tiene registros en el fútbol argentino. Por eso en torno a él existen varios interrogantes, entre ellos el de su tono al hablar, totalmente desconocido para los hinchas, debido a que desde que fue anunciado mediante un comunicado institucional, el 28 de abril de 2026, no brindó notas ni tampoco conferencias de prensa para explicar su función cotidiana, otro auténtico enigma.

“Longoria lleva seis meses de trabajo y está construyendo la dirección deportiva. Eso quiere decir que abajo hay departamentos que River no tenía, como por ejemplo el departamento de performance, el de scouting, con un mapa de líneas de sucesión en todos los puestos”, detalló Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, el pasado miércoles 4 de noviembre. Unas semanas antes, en el marco de una reunión de Comisión Directiva, el presidente de River reveló que la injerencia del español fue clave para una de las incorporaciones: “El scouting es un ejemplo. La oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado”. El otro futbolista que llegó a Figueroa Alcorta 7597 por recomendación de Longoria es Giovanni González, el lateral derecho uruguayo proveniente del Krasnodar ruso.

Pablo Longoria como presidente de Olympique de Marsella, en octubre de 2023 Daniel Cole - AP

Situado detrás de Di Carlo y Enzo Francescoli, el secretario técnico de River hace ya casi 13 años, en la estructura del fútbol en el organigrama de la entidad de Núñez a nivel futbolístico, aparece la figura de Longoria, como prefiere que lo llamen. Su trabajo está sujeto a las necesidades que requieran tanto el titular del club como el ídolo uruguayo. Una de ellas fue la controvertida decisión de comunicarles a 13 jugadores la medida de entrenarse en el predio Cantilo, lejos del plantel profesional.

Esa situación derivó en la famosa denominación del ‘container’, causando el enojo no sólo de los implicados, sino también de sus excompañeros que integraban el grupo de trabajo conducido en ese entonces por Eduardo Coudet, cuya imagen quedó plenamente debilitada tanto por la resoución en cuestión como por la planificación de una pretemporada en Alicante, sin suficientes jugadores para realizar una práctica formal de fútbol.

FUE ANUNCIADO OFICIALMENTE Y YA ESTÁ CON LA DELEGACIÓN DE RIVER EN BRASIL: Pablo Longoria, el nuevo Director Deportivo del Millonario, viajó junto al plantel para el partido de CONMEBOL #Sudamericana frente a Bragantino. pic.twitter.com/1MDfw4c91m — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

Tras el alejamiento de Marcelo Gallardo el último 26 de febrero, River dejó de tener una persona que liderara de manera exclusiva el fútbol en todos sus escalas. A partir de ahí, cobró mayor valor la idea que Di Carlo tenía desde su asunción, el 3 de noviembre de 2025: incorporar un director deportivo. Como no podía encontrar alguien identificado con la institución que pudiera cumplir esa misión, le encomendó a Ignacio David, el gerente general del club, que entrevistara a distintos candidatos, incluido al elegido: Longoria. Su enorme conocimiento para desempeñarse en la administración de varias áreas al mismo tiempo, amparada en su currículum en el Valencia, pero también realizando el scouting en Juventus, Atalanta y Newcastle United, convenció a Di Carlo.

“Todos jugamos al PC fútbol durante siete horas todos los días y es un poco lo que le ha dado a la cultura de la dirección deportiva a España”, confesó Longoria en la mencionada entrevista con Marca. Fanático del legendario videojuego que fue furor en la década del 90, el hombre nacido el 9 de junio de 1986 siempre supo que quería estar ligado a través de la administración de recursos porque prefiere el análisis pormenorizado en lugar de calzarse los botines, a diferencia de su ladero, Domingo Catoira, un colaborador de nacionalidad española que incorporó a River y que, además de acompañarlo en el Valencia, supo ser futbolista en el ascenso ibérico.

El dirigente, en tiempos de Olympique de Marsella Daniel Cole - AP

Con la gestión de refuerzos, un análisis de la masa salarial con respecto a las prestaciones deportivas, la planificación de cada pretemporada y la evaluación exhaustiva de los jóvenes que integran las distintas categorías de divisiones inferiores, Longoria tiene diferentes asuntos para atender en su oficina situada en el primer piso del estadio Monumental, a pocos metros del despacho presidencial. Entre ese sector y su departamento de Puerto Madero reparte sus horas en la Argentina.

Respetado por los dirigentes de River que mayor interés tienen por los temas netamente futbolísticos, pero observado con desconocimiento en profundidad por aquellos que no están vinculados al deporte que motoriza la vida diaria del club, Longoria nunca pudo gozar de una presentación mediática como consecuencia de que no apareció el momento justo para hacerlo. La agenda siempre cargada y los golpes constantes que sufrió el equipo impidieron que surgiera un escenario ameno.

Stefano Di Carlo, el presidente de River, tiene una relación cercana con Longoria, que nunca pudo conformar a todos Ricardo Pristupluk

En ese contexto, el futuro de Longoria en River está cada vez más cerca de alcanzar el final. Aunque no existe ningún indicio público que marque su posible salida, hay varios elementos que señalan un desenlace muy probable en diciembre próximo, según diversas fuentes consultadas por LA NACION.

¿Cuáles son las razones? Desde la incomodidad que experimenta Longoria en un ámbito donde la organización no es tan rígida ni consolidada como en el viejo continente, debido a que hay varios actores, factores e intereses que intervienen en cada decisión, hasta el desencanto de la cúpula dirigencial por su ineficacia a la hora de apelar a su red de contactos para encontrarle un destino a los miembros del ‘container’ —ninguno se marchó a través de una transferencia definitiva—, más allá del reconocimiento a su destreza para ordenar la información futbolística de River, quizás el único legado que dejará cuando decida regresar a España.