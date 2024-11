Pablo Toviggino, la vuelta del Señor de las redes en una polémica que no podía perderse

Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA hacía rato que no salía al cruce de una voz contraria. Solía hacerlo a capa y espada contra aquellos que osaban a cuestionar el sistema, los arbitrajes y algunas cuestiones suspicaces del juego y el reglamento. Pero anoche volvió, aguijoneado por un posteo de Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, en pleno partido del Millonario vs. Barracas Central. Sí, el club de la familia Tapia. Así se incrementó la cantidad de publicaciones dirigidas como dardos. Porque Toviggino, generalmente, solo aparece públicamente en las redes sociales.

“Estoy viendo a River, es una vergüenza el arbitraje. No se juega. Estamos matando al fútbol de Argentina”, escribió D’Onofrio. Horas después, llegaría la zancadilla de Toviggino, que, de paso, le apuntó otra vez a Daniel Scioli por una controversia creciente: las sociedades anónimas deportivas.

“¡Que pasó! ¿Te dieron ganas de postear? ¡Septiembre la última vez! Bueno, amigo, vos también fuisté dirigente deportivo. Te bancamos en esta, ya que estás atrás de alguna designación del Gobierno Nacional. Ojalá sirva para que lo hagan. ¡Preferible vos al Motonauta Traidor!”, respondió el dirigente de la AFA. Ha vuelto.

El DT de River, Marcelo Gallardo, declaró fuerte después del partido con Barracas Central. “Lo que veo no me gusta, pero tengo que estar de un lado de combatir las cosas que no me gustan, a mí me gusta que el fútbol argentino esté en evolución. Ahora no hay descensos, me gustarían más reglas claras”. Por ahora, como midiendo los adversarios, Toviggino aún no respondió.

Marcelo Gallardo descargó toda su bronca tras el partido entre River y Barracas Central: apuntó a los arbitrajes Marcelo Endelli - Getty Images South America

Toviggino es apegado a X, red social en la que despliega un abanico con tres temas bien definidos: el peronismo, la religión -con constantes referencias al papa Francisco-, y el fútbol.

Y en el fútbol se empeña en destacar el esfuerzo de los clubes del interior, endulza los oídos de Chiqui Tapia, al que llama “Comandante”, y arremete contra las críticas personales y aquellas que sugieren influencia de la mano de la AFA sobre los arbitrajes. Jamás duda en replicar cualquier comentario halagüeño hacia su jefe. Vale el repaso que se verá más adelante.

Hacía rato que Toviggino no tipeaba de manera directa sobre fútbol. Precisamente, el último posteo dedicado al tema fue para replicar el repudio de la Asociación Argentina de Árbitros hacia lo sucedido en Mendoza con Andrés Merlos, el 9 de septiembre, en un confuso episodio con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, en las antípodas del pensamiento de Tapia. Llamativamente, nada había salido de sus dedos. Se había guardado... hasta este domingo.

Toviggino suele ir más allá en sus mensajes. Por ejemplo, fue muy duro con Lautaro Acosta, delantero de Lanús, al que trató de “mano larga” y al que le deseó un olvidado retiro. Vale recordar que Acosta había tenido problemas judiciales por presunta violencia de género.

El posteo en X de Pablo Toviggino contra Lautaro Acosta, que se había quejado por los presuntos arbitrajes favorables a Central Córdoba X

¿Qué había pasado? El atacante de Lanús se quejó por un penal que, cerca del final, le cobraron a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por una dudosa mano. “No entiendo el criterio que se utiliza. A nosotros hace nueve meses no nos cobran un penal. Ayer vi una jugada igual de Platense vs. Barracas que fue con la mano afuera, pero no cobraron nada… Qué querés que diga, lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante”.

Aunque el cruce más recordado de Toviggino fue con Carlos Tevez. El Apache estalló con el arbitraje de Pablo Dóvalo en un Barracas Central vs. Independiente. “Hablé antes del partido. Ya sabíamos que jugábamos contra 14 […] Sabés que cuando jugás esta clase de partidos (por el rival), jugás con 14. No jugás contra 11. Eso fue lo que les dije a los futbolistas. Así es muy difícil”, sentenció Tevez, a principios de marzo.

Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

Toviggino recogió rápidamente el guante y atacó a Tevez por la dudosa procedencia de su título como entrenador y por algunos negocios vinculados con la energía eólica. El ex futbolista no se quedó y se armó una bola de nieve. Hasta Sergio “Kun” Agüero apareció en escena para respaldar al por entonces DT de los Rojos.

El tesorero de la AFA no mide el peso de los adversarios en defensa de sus ideas. Tampoco los modos. Fue de acero contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, siempre cercano a la idea de que los capitales privados se acerquen al fútbol. En respuesta a la Bruja, de paso y por elevación, también le apuntó a Andrés Fassi, ya en abril último, al hablar de alguien que vive “más en México que en Argentina”.

Jaja Vos y Otro que vive más en México que en Argentina, son los Mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los VOTOS DE LA ASAMBLEA DE AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!! https://t.co/q3UVINnjhY — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 13, 2024

Y, si de Estudiantes se trata, no habrá que olvidarse del empujón mediático al entrenador Eduardo Domínguez. “Nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no se pueden hacer pedidos, no se puede hacer nada. Queremos lo mejor para el espectáculo”, había dicho el entrenador antes de un partido frente a Boca, por la Copa de la Liga.

Toviggino mandó a Domínguez a que se hiciera cargo de su equipo, acusándolo de estar “llorando” de antemano.

Puedes hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo haces, lo hacen y lo seguirán haciendo!! Pero pedir?? Qué quieres pedir?? Esa parte no entendí!! Si estás llorando de ante mano, te condicionas solo!! Pensa en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF. https://t.co/lBjLQi6OO4 — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 24, 2024

El dirigente también enfrentó las cuestiones colectivas, como en aquella ocasión que el plantel de Godoy Cruz emitió un comunicado por sentirse perjudicado, en julio del año pasado, tras una derrota contra Banfield. “Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol”, se leyó en uno de los párrafos. ¿Qué dijo Toviggino? “No voy a decirles que el ‘que más pide se muere primero’”. Cómo mínimo, suspicaz.

Post X Pablo Toviggino. Godoy Cruz X

Por si acaso, los dirigentes del Tomba se desentendieron del tema y dijeron que la nota fue a tono individual del plantel y que el club no la compartía.

Una cosa habrá que reconocerle a Toviggino: el pulso no le tiembla ni con los más poderosos. Hasta Jorge Brito, presidente de River, fue destinatario de sus dardos virtuales tras haberse pronunciado en contra de los formatos de los torneos que organiza la AFA. Esa también había sido una antigua pelea del exmandatario Millonario, D’Onofrio. “Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron!!! Curioso no??? En fin…”, se despachó el tesorero de la máxima entidad.

Qué raro!!! River FESTEJÓ los campeonatos que ganó con este formato!!!

No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente.

Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron!!! Curioso no??? En fin… https://t.co/g9SakuieBR — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 12, 2023

La lista de rivales mediáticas de Toviggino podría extenderse más y más. En un breve ping pong de más apellidos aparecerían, entre otros, Ricardo Caruso Lombardi. El vehemente entrenador siempre criticó los estamentos de la AFA y buena parte de los arbitrajes. “Seguí tu camino, ojalá siempre tengas trabajo a costillas nuestras”, se expidió el dirigente, entre otras frases subidas de tono.

No aceleró a fondo con Javier Zanetti, defensor de las sociedades anónimas, pero también le dijo lo suyo.

A veces uno sabe de que lado estar, simplemente viendo quienes están del otro lado. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, intentará varias veces, justificar su fracaso!! TODAS las miradas puestas, el QUE MÁS PIDE - SE MUERE PRIMERO!!! — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 9, 2024

Y en el límite personal, deportivo y político estuvo Daniel Scioli. Siempre el mismo tema: los capitales privados en el fútbol. “¿En qué te convertiste, Daniel?”, sugirió, tomando prestada la frase de Mauricio Macri en un antiguo debate presidencial.

Preguntaría “¿en qué te convertiste, Daniel?”. Pero como sos tan converso.... Quizás es mejor: “¿por cuánto te convertiste?”

¿Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas? Ah, sé que el Derecho no es tu fuerte, así que paso a desburrarte!!! Vos sí… https://t.co/rBT1BeBUil — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 15, 2024

Ni siquiera se salvó Santiago Maratea, que encabezó una colecta para aliviar el sufrimiento financiero de Independiente. Por entonces, el influencer había sugerido una deuda millonaria de la AFA con el cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Lionel Scaloni.” “¿Por qué no armás nuevamente el verso de colecta personal y pagas la deuda de tu club con AFA?”, sacudió Toviggino, que un domingo volvió de la nada.

Tranquilo!!! que @afa no debe un solo peso al CT de la @Argentina!!!



Ya que hablás del lunes, ¿por qué no armás nuevamente el verso de colecta personal y pagás la deuda de tu club con AFA?

Te cuento que, al día de hoy, asciende a $500 millones. Así, de paso, ganás tu comisión!!! https://t.co/p1rmMYKGzz — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 23, 2023

