Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. Es uno de los compromisos más aclamados y, en la previa, atractivos, de la primera ronda. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, con arbitraje del marroquí-estadounidense Ismail Elfath, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés es, de las potencias, el gran ausente en la tabla de campeones de la Copa del Mundo. Llegó a la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, y a las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero todavía no pudo levantar el trofeo. Los Samuráis Azules, por su parte, nunca se ausentaron de un certamen ecuménico desde su irrupción en el ’98. Desde entonces tuvieron algunos resultados y participaciones resonantes, pero no lograron avanzar más allá de los octavos de final.

Japón fue el primero en clasificarse al Mundial 2026 sin tener en cuenta a los tres países anfitriones Eugene Hoshiko - AP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 16 de noviembre de 2013, en un amistoso internacional disputado en el Cegeka Arena de Genk, Bélgica. En aquella oportunidad, empataron 2 a 2 por los goles de Yuya Osako y Keisuke Honda para Japón, y de Rafael van der Vaart y Arjen Robben para Países Bajos. Además, registran un antecedente mundialista en 2010, con victoria neerlandesa por la mínima diferencia con un tanto de Wesley Sneijder.

Países Bajos vs. Japón: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026.

Día : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Países Bajos vs. Japón: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports 2.

Canal 110 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.03 que se repagan por un hipotético triunfo de Japón. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.70.