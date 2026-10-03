Países Bajos vs. Serbia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo del grupo A2 y correspondiente a la jornada 4 del certamen internacional; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Países Bajos y Serbia, correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones 2026, se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 15.45 h en el Philips Stadion, ubicado en la ciudad de Eindhoven.
El presente de ambos seleccionados
Países Bajos llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Grecia en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo ante su público. Por su parte, Serbia arriba a Eindhoven con la necesidad de revertir su imagen luego de caer 2-0 ante Alemania en la fecha anterior.
Estadísticas del grupo
El desarrollo del grupo A2 ha mostrado una paridad competitiva constante entre los integrantes de la zona. Con la llegada de la cuarta jornada, tanto neerlandeses como serbios necesitan sumar puntos vitales para posicionarse de cara a la segunda mitad de esta fase de grupos del torneo continental.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos. Para Países Bajos, una victoria significaría consolidar su posición en la tabla, mientras que para Serbia, rescatar un resultado positivo es imperativo para no alejarse de la lucha por la clasificación en la etapa eliminatoria del certamen.
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