Palestino vs. Colo-Colo por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palestino y Colo-Colo, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 25 de octubre a las 17.30 h en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, ubicado en Santiago.

El momento de los equipos

Palestino llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Deportes Limache en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo en casa. Por su parte, Colo-Colo afronta este duelo tras una dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido, resultado que intentarán revertir para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con necesidades distintas tras sus recientes resultados. La irregularidad marcada en las últimas jornadas de ambos elencos promete un enfrentamiento abierto en el Estadio Santa Laura, donde la eficacia ofensiva será clave para definir el destino de los tres puntos.

Lo que está en juego

Para Palestino, el objetivo es consolidar su rendimiento y sumar unidades vitales en la etapa de definición del campeonato. En tanto, Colo-Colo llega con la urgencia de reponerse rápidamente del traspié sufrido en la fecha pasada para mantenerse en la disputa de los puestos de vanguardia de la Primera División.